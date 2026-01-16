Sono passati mesi da quando Mario Lenti ha messo fine alla loro conoscenza, ma Gemma Galgani sembra non riuscire a farsene una ragione. In un'intervista che è stata pubblicata su Witty Tv, infatti, la dama di Uomini e donne si è definita devastata dall'ennesimo rifiuto del cavaliere: nonostante sia consapevole che la cosa giusta da fare è voltare pagina, la protagonista del trono Over ammette di non farcela perché il sentimento che prova è troppo forte.

L'intervista dopo il due di picche di Mario

Nelle ultime puntate di Uomini e donne che sono andate in onda su Canale 5, Gemma ha provato a riconquistare Mario provocandolo e mettendo in cattiva luce la sua nuova fiamma, Maria G.

La dama, però, ha ricevuto l'ennesimo rifiuto e questo l'ha fatta crollare sia in studio che nei camerini dopo la registrazione.

"Io sono devastata dalla delusione", ha dichiarato Galgani davanti alle telecamere di Witty Tv.

Anche se sa che la cosa giusta da fare sarebbe dimenticare Lenti e iniziare nuove frequentazioni, Galgani non ci riesce: "Me lo impongo tutte le volte, ma poi ho sempre un cedimento. Quando c'è lealtà con sé stessi, un'offesa lascia il tempo che trova".

Il tentativo di Gemma di voltare pagina

"Devo rimettere insieme i cocci e ricominciare. Quest'ultimo scambio con Mario è stato davvero pesante", ha proseguito Gemma nell'analisi che ha fatto della puntata in cui il cavaliere di Uomini e donne le ha detto "no" per l'ennesima volta in questa edizione.

La protagonista del trono Over sa che deve andare avanti e si è ripromessa che cercherà di farlo per amore di sé stessa: "Arriva il momento in cui ci si arrende, e forse questa è davvero la fine".

Le critiche di Tina a Uomini e donne

Nelle puntate che il pubblico ha visto in questi giorni su Canale 5, Tina non ha risparmiato duri attacchi sia a Gemma che a Mario.

Secondo l'opinionista di Uomini e donne, infatti, la dama dovrebbe smetterla di inseguire una persona che la vuole e il cavaliere non dovrebbe illuderla con chiacchierate e ammiccamenti davanti alle telecamere.

"Tu sei proprio uno zerbino, uno scendiletto. Ti fai mettere i piedi in testa, ma non ti vergogni alla tua età?", ha tuonato Cipollari in studio.