In seguito alla notizia della morte di Rossano Rubicondi, Mara Venier ha speso delle parole rivolte a lui. L'occasione è stata la diretta tv di Domenica in, dove la conduttrice Rai ha riservato uno spazio speciale a colui che considerava un amico, Rossano Rubicondi. L'ex naufrago è deceduto lo scorso 29 ottobre, all'età di 49 anni, per via di un melanoma, come riferisce Roberto Alessi, figurante anche tra gli ospiti della puntata domenicale.

Nella diretta, la conduttrice si è pronunciata sul rapporto maturato negli anni con il compianto amico e sulle cause della sua morte.

Ha quindi sostenuto che l'ex naufrago de L'Isola dei Famosi avesse diversi problemi quando era ancora in vita, non solo di Salute o, almeno, così lasciava trapelare all'apparenza nell'ultimo periodo della sua vita, a detta della veneziana.

Domenica in, Mara Venier ricorda Rossano Rubicondi

La puntata di Domenica in, andata in onda il 30 ottobre 2021 su Rai Uno, è stata segnata da uno spazio speciale dedicato al ricordo di Rossano Rubicondi. La conduttrice Mara Venier ha introdotto il tributo dicendosi "esterrefatta" per la notizia della scomparsa del compianto vip nonché suo amico. Si è mostrata stupita rispetto al fatto che Rubicondi sia morto a 49 anni e mentre si trovava "da solo" a New York, lontano dalla sua città natale, Roma.

Ha inoltre voluto sottolineare che, nonostante fosse convolato a nozze con Ivana Trump, lui non avesse mai approfittato dell'agiatezza della consorte. A questo punto, inoltre, Venier ha fatto sapere di aver frequentato Rubicondi fino a qualche tempo fa e, a una cena condivisa insieme, lui le avrebbe parlato dei problemi che lo affliggevano, senza mai alludere a delle questioni di salute.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

La scelta dell'ex naufrago

Riferendosi alla cena condivisa di recente con il vip capitolino, Mara Venier ha parlato delle cause del decesso di Rossano Rubicondi, lasciando intendere che l'amico avesse maturato la scelta di mantenere il massimo riserbo sulle sue condizioni di salute. “L’avevo visto un po’ di mesi fa, siamo andati a cena insieme ed era sempre gioioso, anche con dei problemi.

I problemi c’erano, i problemi ce li aveva, non di salute, o perlomeno non ha detto niente a nessuno”, ha riferito.

La conduttrice ha poi detto di non ricordare nessuna persona che amasse la vita più dell'ex concorrente della fortunata edizione 2008 de L'isola dei famosi: "Non ho mai conosciuto nessuno che amasse la vita più di lui". Parole a cui hanno fatto prontamente eco quelle dell'ospite in studio, Roberto Alessi: "Amava la vita come pochi. Riusciva a trasmetterlo questo amore. Con lui un’acqua minerale diventava uno champagne”.