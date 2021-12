È andato in onda ieri pomeriggio, domenica 5 dicembre, un nuovo appuntamento con la scuola più famosa d'Italia, Amici di Maria De Filippi. Tanti i colpi di scena che hanno caratterizzato la puntata. Tre allievi sono stati eliminati dalla scuola, il ballerino Mattia ha riavuto la sua maglia ed infine il primo importante riconoscimento per Luca D'Alessio, in arte LDA. In studio non sono mancati gli scontri verbali tra Rudy Zerbi e Anna Pettinelli. L'appuntamento con il talent è però iniziato con la gara di ballo tra Lorella Cuccarini e Alessandra Celentano.

Tante emozioni nella nuova puntata di Amici 21

Il figlio del cantautore napoletano Gigi D'Alessio sta riscuotendo grande successo. Con migliaia di fan, i suoi singoli sono in vetta alla classifica di Spotify. Per questo, il suo primo singolo dal titolo "Quello che fa male" è stato certificato Oro dalla FIMI. A consegnarli il premio l'insegnante Anna Pettinelli, che da sempre non ha negato di non apprezzare lo stile e il modo di cantare di LDA. In questi mesi di permanenza nella scuola lo ha infatti messo più volte in sfida e non gli ha risparmiato aspre critiche.

LDA che è risultato il vincitore anche della medaglia Oreo sta dunque vivendo un momento pieno di soddisfazioni e pare che le cose si stiano mettendo bene anche dal punto di vista personale.

È sempre più forte infatti l'intesa con la cantante Elena. I due prima di entrare nella scuola avevano intrapreso una frequentazione poi interrotta da LDA.

È sfida tra le insegnanti Lorella Cuccarini e Alessandra Celentano

La puntata di ieri di Amici si è aperta con la seconda sfida di ballo tra le due insegnanti Lorella Cuccarini e Alessandra Celentano.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Entrambe si sono cimentate in una coreografia di latino con il maestro Raimondo Todaro. Giudice d'eccezione, la conduttrice Maria De Filippi che ha assegnato la vittoria ad Alessandra Celentano. Nel corso della puntata poi hanno perso le loro sfide, il cantante Tomnaso, allievo della Cuccarini e la ballerina Virginia, allieva della Celentano.

Il ballerino Guido invece è stato sostituito per volere della sua stessa insegnante Alessandra da un nuovo ballerino.

Tra le lacrime i tre allievi hanno abbandonato la scuola dopo tre mesi di permanenza. Il ballerino di latino americano Mattia ha finalmente riavuto la felpa di Amici dal suo professore Raimondo Todaro. L'allievo dopo essersi allenato tutta la settimana in casetta è riuscito ad eseguire il compito assegnatoli dal suo insegnante, eseguire tre giri a sinistra. I tre allievi di Rudy Zerbi (Nicol, LDA e Luigi Strangis) hanno avuto la possibilità di presentare i loro nuovi inediti musicali.