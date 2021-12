Le anticipazioni della soap opera americana Beautiful riservano diverse sorprese per i telespettatori.

Nelle puntate che andranno in onda dal 27 al 31 dicembre su Canale 5, verrà dato ampio spazio alle vicissitudini di Thomas Forrester: il giovane sarà nuovamente ossessionato da Hope e comincerà ad avere delle vere e proprie allucinazioni. Il figlio di Ridge, infatti, comincerà a parlare con il manichino identico a Hope e la situazione non farà altro che peggiorare. Nel frattempo Liam farà di tutto pur di proteggere la giovane Logan, ma la donna sembrerà avere piena fiducia in Thomas e non vorrà ascoltare nessun consiglio.

Spoiler Beautiful: Thomas viene colto dalle allucinazioni

Nelle prossime puntate di Beautiful, Liam avrà un duro confronto con Thomas Forrester. Poco dopo lo scontro con lo Spencer, il giovane stilista comincerà ad avere delle strane allucinazioni e penserà di sentire il manichino parlargli.

Nel frattempo Hope, Liam e Steffy si ritroveranno insieme in ufficio per parlare di Thomas e della sua situazione: lo Spencer confiderà alle tre di essere venuto a conoscenza del manichino identico a Logan e di aver scoperto che l'oggetto è stato rubato dal Forrester. Le parole di Liam non colpiranno molto Steffy e Hope, anzi le due donne non faranno altro che minimizzare il problema, sostenendo che Thomas sia davvero cambiato.

Hope turbata con Liam

Hope sarà assai turbata con Liam dopo la sua confessione riguardo Thomas e deciderà di raggiungere lo stilista per sostenerlo il più possibile. Quando la giovane Logan arriverà a casa del Forrester vedrà il manichino e si renderà conto che è davvero identico a lei.

In seguito Thomas mostrerà a Hope il fantoccio e giurerà alla donna di usarlo soltanto per trovare l'ispirazione giusta e di restituirlo subito dopo aver terminato la collezione per lei e Steffy.

Dopo lo strano confronto con la sua amata Hope, il figlio di Ridge si sentirà alquanto sotto pressione e non saprà come affrontare la situazione.

John Finnegan pensa che Liam sia ossessionato da Thomas

Liam non si lascerà impietosire da Thomas e non riuscirà a credere alla sua buona fede, così farà di tutto pur di far ragionare Steffy e Hope, tanto da chiedere aiuto al dottor John Finnegan.

Quest'ultimo sarà assai confuso da tutta la situazione e comincerà a cambiare idea nei confronti di Thomas: il medico, infatti, comincerà ad avere dei strani sospetti e si convincerà che il vero problema sia Liam e la sua ossessione per il giovane Forrester.

Hope, invece, continuerà a essere convinta che Thomas sia davvero cambiato e che voglia lasciarsi il passato alle spalle, ma non sarà così.