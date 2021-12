La puntata di Un Posto al sole di venerdì 17 dicembre 2021 chiude la settimana di programmazione prima della pausa natalizia. L'episodio andrà in onda alle 20:45 come di consueto su Rai 3 e in streaming su RaiPlay, dove è anche possibile vedere la replica. Le anticipazioni si concentrano sulla decisione di Clara, sempre più sotto pressione per la storia con Patrizio. Il confronto con Ornella che l'ha messa davanti alle sue responsabilità sarà per lei decisivo. Chi ne farà le spese sarà Patrizio, che aveva riposto in questa relazione tutti i suoi sogni e speranze.

Nel frattempo, Michele si trova a riflettere sulla possibilità di trasferirsi a Milano, dove lo attende un lavoro sicuramente all'altezza delle sue aspettative. Rossella lo sprona a intraprendere questa nuova parentesi della sua vita, ma anche per lei arriverà un piacevole invito. Peccato che, nelle prossime puntate, la breve parentesi di felicità di Ross si trasformi in un incubo a occhi aperti.

Clara lascia Patrizio: anticipazioni Un Posto al sole del 17 dicembre

Nel dettaglio, gli spoiler svelano che la bella Clara non resterà indifferente davanti all'ostilità di Ornella, seriamente preoccupata per Patrizio. Dall'altra parte c'è anche Alberto, che non smette di farle pressione per riaverla con sé insieme al piccolo Federico.

La pressione sarà talmente forte che Clara sceglierà la via più difficile ed estrema. L'unica soluzione che le sembrerà percorribile sarà quella di lasciare Patrizio.

Nei prossimi episodi di Un Posto al sole, Ornella e Raffaele saranno in ansia per Patrizio che, dopo questa delusione, si chiuderà in se stesso rinunciando persino al cenone di Natale.

Anticipazioni Un Posto al sole: Rossella e Riccardo partono per Bolzano

Ci sarà spazio anche per le vicende di casa Saviani nella nuova puntata di Upas in onda domani. Michele continuerà a domandarsi se trasferirsi a Milano o restare a Napoli. A spronarlo ad accettare la proposta lavorativa sarà Rossella, certa che sia un buon modo per dimenticare, almeno un poco, ciò che è successo con Silvia e la delusione per quella separazione che sembrava impossibile.

La stessa Rossella verrà invitata da Riccardo a passare qualche giorno a Bolzano. Una vacanza romantica che difficilmente la dolce Ross dimenticherà. Come svelano infatti le nuove anticipazioni di Un Posto al sole, sarà proprio in questa magica città che verrà a galla il segreto sul passato di Riccardo Crovi.

Nei prossimi episodi i telespettatori avranno modo di conoscere Virginia, ovvero l'ex moglie di Riccardo della quale non ha mai parlato a Rossella.

Infine, nell'episodio di Upas del 17 dicembre 2021, Vittorio non si fermerà con il suo piano ma Speranza finirà per essere ancora più attratta da lui.