Alex Belli continua ad essere al centro dell'attenzione per la sua turbolenta relazione con la moglie Delia Duran e per il flirt in corso con Soleil Sorge, nato proprio all'interno della casa del Grande Fratello Vip. Durante l'ultima puntata serale del reality show, Alfonso Signorini ha messo al corrente Alex del tradimento perpetrato da Delia nei suoi confronti, mostrandogli le foto dove bacia un altro uomo. Subito dopo, il conduttore, ha chiesto anche il parere di Aldo Montano che non ha risparmiato una pesante stoccata al vetriolo nei confronti dell'attore.

Alex Belli scopre il tradimento di sua moglie in diretta al Grande Fratello Vip

Nel dettaglio, durante l'ultima puntata di questa settimana del GF Vip del 10 dicembre, Signorini ha messo al corrente Alex di quello che sta accadendo fuori dalla casa di Cinecittà.

Sua moglie Delia, infatti, è stata paparazzata in teneri atteggiamenti con un uomo misterioso: i due, a cena insieme, si sono poi lasciati andare a dei baci appassionati che sono stati immortalati dai fotografi.

Immediata la reazione di Alex Belli che, senza troppi giri di parole, ha ammesso di non credere a questa situazione che ha definito "fake".

Per l'attore, quindi, non ci sarebbero dubbi sul fatto che sua moglie abbia architettato nel minimi dettagli questa storia per farlo ingelosire, dopo il flirt nella casa del Grande Fratello Vip con Soleil Sorge.

'Per me è inconcepibile': Aldo zittisce Alex al GF Vip

Insomma Alex sembra avere le idee molto chiare sugli atteggiamenti che sta avendo sua moglie Delia fuori dalla casa di Cinecittà, anche se Signorini ha voluto chiedere anche il parere di Aldo Montano.

Durante la puntata, il conduttore del reality show di Canale 5, ha chiesto ad Aldo cosa ne pensasse di tutta questa situazione compresa la reazione pacata di Alex, e il campione olimpico non ha risparmiato una nuova frecciatina.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

"Una cosa del genere per me è inconcepibile ma probabilmente reagisce così perché ha la coscienza sporca", ha sentenziato Aldo che ha così zittito Alex Belli.

La frecciatina di Aldo contro Alex Belli dopo il tradimento di Delia

"Mi sembra che anche lui sia andato oltre, quindi uno a uno", ha chiosato Aldo Montano che ha scatenato la reazione contrariata del suo "rivale".

"Aldo ma cosa stai dicendo?", ha prontamente sbottato Alex Belli che non ha gradito la riflessione del campione olpimpico sul tradimento di Delia.

Ma cosa succederà a questo punto? Dopo il tradimento di Delia, testimoniato dalle foto che lo stesso Alex ha avuto modo di vedere in diretta, ci sarà il tanto atteso confronto tra i due coniugi?

Lo scopriremo nel corso delle prossime puntate del Grande Fratello Vip, che proseguirà la messa in onda fino al 14 marzo 2022.