Si fanno tesi i rapporti tra Alex Belli e Soleil Sorge al rinnovato Gf vip in corso. Dopo un inizio idilliaco del legame instauratosi tra i due coinquilini vip nel gioco della Casa, che ha destato il sospetto generale nel pubblico che tra quest'ultimi ci fosse del tenero ai danni della compagna dell'attore a casa, Delia Duran, nel daytime del gioco Alex e Soleil appaiono sempre più distanti. E non solo.

L'attore di Centovetrine e l'ex Uomini e donne, infatti, oltre a non apparire più vicini tra loro, si sono riservati a distanza delle frecciatine negli ultimi giorni.

Se da una parte Alex accusa Soleil di essere doppiogiochista, dal momento che lei ora appare vicina all'ex Gianmaria Antinolfi, dall'altra parte Sorge accusa l'attore di fare leva sui suoi difetti in confidenza con altri coinquilini nella Casa, questo per rimarcare che lei non rappresenti l'ideale di donna che vorrebbe al suo fianco.

Gf vip, Alex Belli e Soleil Sorge si dividono

Mentre si avvicina la 18^ puntata del Gf vip 6 in corso, attesa per la serata di venerdì 12 novembre 2021 su Canale 5, si registrano nella Casa delle curiose novità per ciò che concerne le dinamiche di gioco con protagonisti Soleil Sorge e Alex Belli. I due, passati al centro del Gossip per via di alcuni avvicinamenti fisici e parole sdolcinate che hanno destato in molti il sospetto di un possibile flirt in corso, sembrano ora inaspettatamente distanti.

Sembrano lontani, in queste ultime ore, infatti i giorni in cui Soleil e Alex apparivano l'uno al fianco dell'altra, senza risparmiarsi gesti affettuosi, come i baci registratisi tra loro in occasione del party di Halloween tenutosi nella Casa. Oltre alle prese di distanza tra loro, che si registrano in seguito alla recente ospitata tv di Delia Duran nel gioco -occasione in cui la venezuelana ha dato della "gatta morta" a Soleil per la sua vicinanza al compagno Alex - il fotografo e l'ex Uomini e donne si lanciano a distanza anche degli attacchi verbali al vetriolo.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Il fotografo attacca l'ex Uomini e donne

In particolare, in una confidenza avuta con Sophie Codegoni e Jessica Hailé Selassié nella Casa, Alex Belli si è palesato del tutto contrariato rispetto al riavvicinamento che in queste ore Soleil Sorge registra con l'ex Gianmaria Antinolfi. E nello sfogo, il fotografo-attore taccia non velatamente Soleil di incoerenza.

“Oggi mi sono alzato con le scatole girate perché vedo l’incoerenza - esordisce ai danni dell'ex Uomini e donne, per poi proseguire- Sei ore a parlare con Gianmaria, ma scherziamo? Poi me la dovrà anche spiegare quella roba lì. Se ne dicono di cotte e di crude e poi ora sono appiccicati”.

E se il fotografo sembra voler chiedere un chiarimento a Soleil, rispetto alla svolta data alla sua condotta nel gioco dei vip, dall'altra parte Sorge attacca alle spalle Alex, in confidenza con l'ex Gianmaria Antinolfi.

Il riavvicinamento all'ex

Complice il riavvicinamento di queste ore con l'ex Gianmaria Antinolfi al Gf vip 6, Soleil Sorge ha appena dato libero sfogo al suo malcontento maturato sul legame con Alex Belli nella Casa.

Un'insoddisfazione che nasce dall'ospitata di Delia Duran nella Casa, quando la modella venezuelana l'ha indicata come principale responsabile dei continui avvicinamenti nella Casa tra lei e il fidanzato Alex Belli.

Non a caso, in una confidenza avuta con Gianmaria, Soleil (che è anche al centro di una querelle legale con Raffaella Fico) ha quindi sbottato, con riferimenti alla sortita della Duran: "Non l’ho messa al suo posto e non mi sono difesa, non ho reagito, ma in realtà ho fatto la cosa più giusta. Io ho la coscienza pulita, Alex non è per niente il mio tipo di uomo". Ma non è tutto. Perché, sempre in confidenza con l'ex, ha poi infierito sul fotografo, mettendone in discussione anche la veridicità nel gioco: “Alex ha iniziato a criticarmi su un sacco di cose, non mi è piaciuto.

Ha proprio detto ‘ma figurati se io posso stare con una come te’. Ha criticato il mio aspetto fisico, sottolineava i difetti e poi il mio carattere".

L'ex Uomini e donne ha poi rimarcato che a suo avviso, sentitosi sott'attacco dell'occhio pubblico per via del loro legame maturato nella Casa parallelamente alla lovestory di lui con Delia, Alex starebbe tentando di ripulirsi l'immagine screditandola sotto ogni punto di vista, questo per rimarcare di non sentirsi coinvolto sentimentalmente da lei. Ma sarà davvero così?

Intanto molti telespettatori, come emerge dagli ultimi commenti social sul reality in corso, si dicono pronti a scommettere che il sodalizio nata tra Soleil e Alex nella Casa possa a breve dichiararsi ufficialmente concluso. Staremo, quindi, a vedere cosa accadrà.