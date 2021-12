Al Paradiso delle signore 6 ci sono sempre novità per gli affezionati telespettatori della soap italiana in onda su Rai 1 dal lunedì al venerdì. Secondo le anticipazioni della puntata di giovedì 9 dicembre i preparativi per l'arrivo del Natale coinvolgeranno lo staff di Vittorio Conti (Alessandro Tersigni). Dora (Mariavittoria Cozzella) sarà curiosa di scoprire cosa ha scritto Nino (Luca Grispini) nel suo biglietto per l'albero, mentre Adelaide (Vanessa Gravina) proseguirà con il suo piano per smascherare Flora (Lucrezia Massari). Occhi puntati anche su Agnese (Antonella Attili) che dopo l'incidente con il ferro da stiro sarà invitata da Vittorio a prendersi qualche giorno di riposo.

Inizieranno i preparativi per la festa di Natale

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 di giovedì 9 dicembre annunciano che il grande magazzino di Vittorio Conti sarà nel pieno dei preparativi per il 25 dicembre. Come ogni anno, l'albero di Natale sarà arricchito dai bigliettini in cui ognuno potrà scrivere i propri desideri e pensieri: per Dora sarà inevitabile domandarsi cosa abbia scritto Nino. La commessa, infatti, sarà molto curiosa di capire fino in fondo i sogni del ragazzo che le piace e che ha deciso di intraprendere la strada ecclesiastica.

Vittorio chiederà ad Agnese di prendere dei giorni di pausa: anticipazioni Il Paradiso delle signore 6

Durante la puntata de Il Paradiso delle Signore 6 di giovedì 9 novembre Vittorio parlerà con Agnese.

Aver dimenticato acceso il ferro da stiro è stato un fatto molto grave che avrebbe potuto avere delle conseguenze disastrose per la salute di tutti e per il grande magazzino di Conti, per questo motivo il direttore chiederà alla sarta di prendersi qualche giorno di pausa. Vittorio capirà che la distrazione di Agnese è dipesa dal forte stress che la donna sta vivendo a causa dei problemi familiari.

Il pensiero dell'operazione di Tina e l'ostilità di Salvatore hanno impedito alla sarta di concentrarsi sul lavoro e qualche giorno di riposo potrebbe aiutarla a dedicarsi a se stessa e ricaricare le sue energie.

Adelaide terrà d'occhio Flora, la stilista continuerà le indagini: anticipazioni puntata giovedì 9 dicembre

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 del 9 dicembre rivelano che nella puntata in onda giovedì Adelaide continuerà a sospettare di Flora e per incastrarla metterà a punto il suo piano.

La stilista, dal canto suo, non avrà nessuna intenzione di rinunciare ad indagare sul passato dei Guarnieri per arrivare alla verità sulla scomparsa di Achille Ravasi e sarà convinta che Adelaide e Umberto abbiano delle responsabilità o comunque sappiano qualcosa.