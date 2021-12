Arrivano le anticipazioni della nuova registrazione di Uomini e donne tenutasi nella giornata del 6 dicembre. Novità per Gemma Galgani la quale non ha perso tempo e ha baciato il suo nuovo corteggiatore Leonardo. La tronista Roberta Giusti non ha ancora fatto la sua scelta e sembra sempre più indecisa tra Luca e Samuele.

Gemma affascinata da Leonardo, il suo nuovo spasimante

Sono giunte puntuali le anticipazioni sull'ultima registrazione di Uomini e donne. A fornirle la pagina Instagram di Lorenzo Pugnaloni. Da quanto si legge ci sono state grosse novità per Gemma Galgani.

Dopo la delusione per la rottura con Costabile, la dama torinese ha ritrovato il sorriso con Leonardo, il nuovo corteggiatore giunto appositamente nel programma per conoscerla. La loro conoscenza era iniziata, a distanza, proprio nel momento in cui Gemma era in isolamento domiciliare a causa del Covid. Ora che è guarita ed è tornata in studio, ha avuto modo di approfondire la conoscenza con Leonardo e sembra che la dama sia rimasta affascinata dal suo nuovo spasimante.

Scatta il bacio tra Gemma e Leonardo nella registrazione del 6/12

Nel corso della registrazione, è stata mostrata l'esterna che la dama torinese ha fatto con il suo corteggiatore e dove è scattato pure un bacio. Tra i due sembra procedere tutto a gonfie vele e chissà he questa sua la volta buona per Gemma.

Sempre in riferimento al Trono Over, le anticipazioni segnalano delle novità anche per la dama Marika. La donna sta conoscendo un nuovo cavaliere, Luigi. In merito invece al filone dei giovani, Matteo Ranieri ha fatto due esterne, una con Federica e l'altra con una nuova ragazza. Il suo percorso è solo all'inizio e quindi avrà bisogno ancora di tempo per conoscere meglio le due corteggiatrici.

Roberta Giusti rimanda la scelta a U&D: ancora i dubbi tra Luca e Samuele

I fan di Uomini e donne attendevano la scelta di Roberta Giusti, ma la tronista ha deluso le aspettative, visto che nella nuova registrazione non c'è stata nessuna scelta. La ragazza non sembra ancora pronta e ancora una volta è parsa, assai indecisa tra i due corteggiatori Samuele e Luca.

Quest'ultimo è tornato nello studio di Maria De Filippi dopo l'assenza della scorsa settimana ed ha ballato proprio con Roberta. La tronista in settimana è invece uscita in esterna con Samuele, ma tra i due non c'è stato nessun bacio. Alla fine chi sceglierà tra i due? Samuele come sostiene Giulia De Lellis o Luca come ha invece dichiarato la nuova dama Nadia? Non resta che attendere la prossima registrazione di Uomini e donne per scoprire se la tronista giungerà finalmente ad una scelta.