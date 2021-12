Gli spoiler della soap opera turca Love is in the Air, dal titolo originale Sen Cal Capimi, riservano diverse sorprese per i telespettatori.

Nelle puntate che andranno in onda da lunedì 20 a venerdì 24 dicembre su Canale 5, Serkan sarà determinato a riconquistare Eda, ma non sarà affatto facile. Yildiz temerà che l'imprenditore non sia pronto ad avere una famiglia tutta sua e penserà di farle conoscere pian piano sua figlia Kiraz, prima di rivelargli tutta la verità. Ben presto, però, Aydan giocherà bene le sue carte e scoprirà che la bambina di Yildiz è sua nipote.

Intanto Eda e Serkan si lasceranno andare alla passione e si baceranno appassionatamente.

Anticipazioni Love is in the Air: Serkan discute con Eda

Nelle prossime puntate di Love is in the Air, Serkan avrà una brutta discussione con la sua amata Eda a causa della forte gelosia, ma poi si pentirà e andrà a chiederle scusa. Più tardi Bolat scoprirà che Yildiz, in realtà, non l’ha mai dimenticato: l’uomo, infatti, noterà che Eda tiene in tasca il plettro della sua chitarra.

Con il passare del tempo Serkan sarà sempre più vicino alla verità riguardo sua figlia Kiraz e noterà nell’atteggiamento della bambina, alcune caratteristiche molto familiari. Bolat, inoltre, farà di tutto pur di tornare insieme alla sua amata e penserà di cambiare alcune sue abitudini per spiazzare la donna una volta per tutte.

Eda e Serkan si baciano

Eda e Serkan si baceranno appassionatamente, ma subito dopo la donna confesserà all’imprenditore di non avere intenzione di tornare insieme a lui. Bolat, però, non si farà intimorire dalle parole della sua amata e farà di tutto pur di riconquistarla. Yildiz sarà convinta che Serkan sia troppo preso dalla sua vita professionale e che non sia ancora pronto per costruire una famiglia.

Per dimostrare di essere veramente cambiato, Serkan prenderà un giorno libero dal lavoro ed incaricherà Engin di occuparsi di tutto. All’improvviso, però, i piani di Bolat cambieranno di nuovo, a causa di alcuni problemi e l’uomo sarà costretto a tornare al lavoro.

Serkan ha un atteggiamento freddo con Kiraz

Eda deciderà di portare Kiraz insieme a lei e a Serkan a Istanbul e con l’occasione cercherà di notare l’atteggiamento dell’uomo verso sua figlia.

Yildiz, però, avrà una brutta sorpresa, poiché si renderà conto che Bolat è estremamente freddo con Kiraz, sarà così che la donna perderà ogni speranza.

Infine, Aydan arriverà a Sile e incaricherà Pina di cercare i documenti di Kiraz nella borsa di Eda. Sarà così che, attraverso la data di nascita della bambina, Aydan scoprirà che suo figlio Serkan è il padre di Kiraz.