Nel pomeriggio di mercoledì 19 gennaio è andato in onda un nuovo appuntamento con il daytime di Amici. La padrona di casa Maria De Filippi ha comunicato agli allievi un'importante decisione che la produzione ha preso e che riguarda per il momento solo i cantanti. Dalla prossima domenica saranno stilate ben quattro classifiche di gradimento: quella degli inediti, quella delle cover, quella dell'ospite come già accade di consueto e infine quella dei cantanti, stilata dagli stessi allievi della scuola. Proprio quest'ultima ha creato malumori tra i ragazzi ed ha scatenato la reazione di Albe, deluso dai suoi compagni di classe.

Albe ultimo in classifica per i suoi compagni di classe: le sue parole di delusione

I cantanti della scuola sono stati chiamati a stilare una loro classifica personale in cui hanno dovuto dare un voto ai loro compagni di classe. I voti più alti sono stati dati a Sissi e ad Alex. Al secondo posto Luigi, al terzo LDA, al quarto Crytical, al quinto Aisha, al sesto Rea e all'ultimo posto Albe. Il giovane ci è rimasto molto male e si è sfogato in casetta con i suoi compagni. "Non me l'aspettavo," ha dichiarato. Poi, ha anche aggiunto: "Mi dà fastidio." Albe ha detto che da ciò che vede in casetta e che gli dicono, non lo hanno mai reputato troppo in basso. Il cantante si è detto dispiaciuto perché la classifica stilata dai suoi compagni farà media con le altre.

Il suo compagno Luigi Strangis gli ha fatto capire che si trova all'ultimo posto non perché fa schifo, ma perché c'è stato un confronto generale. A prendere le sue difese, la fidanzata Serena, ballerina e allieva del prof di latino Raimondo Todaro.

Serena difende Albe e accusa i suoi compagni di essere ipocriti: 'Non mi aspettavo Albe ultimo'

La ballerina Serena ha dichiarando cercando di consolare Albe: "Non mi aspettavo che fosse ultimo, ipocriti." I due si sono conosciuti e innamorati proprio nella scuola. Albe si è buttato tra le sue braccia lasciandosi andare ad un pianto liberatorio.

Parlando con Serena, le ha chiesto di non difenderlo. Ha poi aggiunto che la classifica è sbagliata perché non si reputa né ultimo e né penultimo. Albe ha dichiarato di non ritenere falsi i suoi compagni e di non voler puntare il dito contro nessuno. Il cantante ha aggiunto però di essere realista e notare tutto. Infine per concludere ha dichiarato che nonostante tutto è felice perché il suo inedito è appena stato certificato disco d'oro dalla FIMI. Albe si riappacificherà con i suoi compagni di classe o il loro rapporto si è deteriorato a causa della classifica? Non resta che aspettare i prossimi appuntamenti con la scuola di Amici per scoprirlo.