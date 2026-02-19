Le anticipazioni della puntata di Amici che è stata registrata oggi, 19 febbraio, svelano che Angie ha conquistato la maglia del serale dopo un esame molto emozionante. Rudy Zerbi, infatti, si è commosso dopo aver ascoltato l'interpretazione dell'allieva di un brano in inglese che ha eseguito due volte su suggerimento di Maria De Filippi. La verifica di Simone, invece, ha avuto un esito opposto: Emanuel Lo ha detto "no" al ballerino perché non ha gradito le sue performance.

L'esame di Angie fa piangere Zerbi

Il 19 febbraio si è registrata una nuova puntata di Amici e Angie è stata l'unica allieva a passare al serale.

Le anticipazioni del web, infatti, svelano che la cantante si è presentata davanti alla commissione perché è stata la più votata dai titolari e le è bastata una sola esibizione per conquistare la maglia oro.

L'alunna di Lorella Cuccarini si è fatta prendere dall'ansia, così Maria De Filippi le ha consigliato di ripartire da zero e la sua performance ha emozionato tutti.

Rudy Zerbi si è commosso e poi si è complimentato con la ragazza che dalla seconda metà di marzo canterà in prima serata in rappresentanza della sua squadra.

Anche Anna Pettinelli ha apprezzato molto l'interpretazione della giovane e le ha detto un sentito "sì".

La bocciatura dell'alunno di Veronica Peparini

Sempre nel corso dello speciale di Amici che è stato registrato nel pomeriggio c'è stato l'esame di Simone.

Il ballerino si è esibito due volte e in entrambi i casi Emanuel Lo gli ha detto di "no": secondo il professore di hip-hop, infatti, le performance dell'allievo non sarebbero state all'altezza del serale e per questo lo ha bocciato.

Nella puntata che andrà in onda il 22 febbraio, dunque, sarà consegnata la maglia oro solamente alla cantante Angie.

Le opinioni dei fan di Amici sui social

La notizia che i professori hanno promosso solo Angie, ha un po' fatto storcere il naso ai fan di Amici che si aspettavano qualcosa in più dalla registrazione del 19 febbraio.

"Sono rimaste due puntate e solo quattro allievi sono al serale, mah", "Ci doveva andare anche Gard", "Sono così lenti perché pensano di fare hype?", "Ma lo sanno che tra meno di un mese inizia il serale?", "Ma dai solo una maglia?", "Quest'anno non si capisce nulla", si legge su X in queste ore.