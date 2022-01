La puntata di lunedì 3 dicembre del Grande Fratello Vip è stata piuttosto burrascosa, tanto che lo stesso conduttore Alfonso Signorini non sapeva come gestire la situazione. In particolare, durante la trasmissione, è stato affrontato l'argomento Katia Ricciarelli-Lucrezia Selassié. Nei giorni scorsi la cantante aveva speso parole poco piacevoli nei confronti di Lulù e Signorini ha ripreso la questione. In puntata, però, Katia non si è risparmiata e ha rincarato la dose: mentre commentava le dinamiche del GFVip con Soleil Sorge ha definito la principessa "scimmietta" e, subito dopo ha aggiunto "la principessa a gambe aperte".

Il web, sempre attento a ciò che accade all'interno della casa, si è scagliato contro Ricciarelli, definendola poco elegante e accusando il programma di fargliela sempre passare liscia.

Katia e le frasi rivolte a Lulù

Il prime time del GFVip del 3 dicembre è stato ricco di discussioni, questa volta la protagonista della puntata è stata Katia Ricciarelli. La cantante, nota per il suo linguaggio colorito, non è riuscita a trattenersi nei confronti di Lulù. Già qualche giorno fa, la donna aveva definito le principesse delle "carognette", mentre su Lucrezia aveva espresso il suo disappunto in merito alla relazione della ragazza con Manuel Bortuzzo. In puntata, oltre a giustificarsi per la spiacevole frase detta, Ricciarelli è andata oltre: in particolare, mentre commentava le dinamiche all'interno del programma con Soleil Sorge, la cantante ha nuovamente speso parole disdicevoli nei confronti di Lulù.

Sorge stava commentando la discussione con le principesse: "Hanno continuato ad urlare e mi sono presa la sgridata anche io che stavo dicendo a loro di stare in silenzio". Katia, in risposta, ha definito Lulù "scimmietta", aggiungendo: "ah... non si può dire", riferendosi all'episodio in cui Soleil rivolse la stessa parola a Ainett Stephens.

Come se non bastasse, Ricciarelli ha rinominato Lucrezia "principessa che sta a gambe aperte".

Il popolo di Twitter contro Katia Ricciarelli

Le frasi pronunciate da Katia Ricciarelli non sono passate inosservate. Il pubblico da casa, in particolare il web, non ha gradito le espressioni colorite che la cantante lirica ha riferito contro Lucrezia Selassié.

"La principessa che sta a gambe larghe" la signora Ricciarelli sempre una elegante ma certo lei può dire tutto e gli altri invece devono tacere. #lulu #gfvip pic.twitter.com/x6LVoS7VT0 — 𝒜𝓁𝒾𝒸𝑒 𝒾𝓃 𝓉𝒽𝑒 𝓌𝑜𝓃𝒹𝑒𝓇𝓁𝒶𝓃𝒹 ▪️ (@secisarai) January 3, 2022

Su Twitter sono stati pubblicati i video della chiacchierata tra Ricciarelli e Sorge e un utente ha commentato la vicenda: "Ricciarelli sempre una elegante, ma certo lei può dire tutto e gli altri invece devono tacere". Sotto al medesimo post le risposte sono state tutte contro la cantante: "Querela immediata basta si sta esagerando", ha detto una donna. In un altro commento si legge: "Signorini non la toccherà mai", accusando il conduttore di proteggere Katia.