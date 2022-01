Che Dio ci aiuti 7 è sicuramente una delle fiction più attese della prossima stagione televisiva Rai. La serie con protagonista Elena Sofia Ricci tornerà ad affacciarsi nella prima serata della rete ammiraglia, anche se fino a qualche giorno fa sembrava essere in bilico la presenza della protagonista Elena Sofia Ricci, alias suor Angela. Come svelato dall'attrice Valeria Fabrizi, che veste i panni di suor Costanza, Elena Sofia Ricci pare che avesse riferito alla produzione della serie di non essere disposta a prendere parte a tutte le puntate previste di questa settima stagione.

Futuro incerto per suor Angela in Che Dio ci aiuti 7

Nel dettaglio, il futuro di Che Dio ci aiuti 7 sembrava essere altamente in bilico, in primis per la protagonista Elena Sofia Ricci.

Intervistata da Mara Venier, l'attrice che veste i panni di suor Costanza, aveva svelato pubblicamente la crisi di Elena Sofia Ricci, la quale non sarebbe disposta ad essere presente in tutti i nuovi episodi di questa stagione che andrà in onda nel corso della prossima stagione televisiva sempre su Rai 1.

Insomma la presenza di suor Angela sembrava essere altamente in bilico, al punto che emersero anche i primi rumors legati al fatto che Francesca Chillemi, che veste i panni di Azzurra nella serie tv, sarebbe diventata la nuova protagonista di questa fiction.

Il retroscena sulla settima stagione di Che Dio ci aiuti: ecco cosa succederà

Ma qual è a questo punto la verità dei fatti e come stanno le cose?

A fare un po' di chiarezza sul futuro di Che Dio ci aiuti 7 ci ha pensato Luca Bernabei, amministratore delegato di Lux Vide, la casa di produzione che tra le varie fiction produce anche quella con Elena Sofia Ricci e Valeria Fabrizi.

In una recente intervista, infatti, Bernabei ha svelato dei retroscena legati al cast della settima stagione, rivelando in anteprima che Elena Sofia Ricci sarà protagonista nelle prime puntate della seguitissima fiction di Rai 1.

I fan di Che Dio ci aiuti 7, quindi, possono stare tranquilli perché almeno all'inizio di questo nuovo capitolo, continuerà ad esserci suor Angela.

La verità su suor Angela nella settima stagione della fiction di Rai 1

Tuttavia, la sua presenza non sarebbe assicurata per tutto il corso della settima stagione, dato che "strada facendo" potrebbe esserci anche l'addio definitivo di suor Angela.

"Elena inizierà la settima stagione, vedremo se la continuerà", ha svelato Bernabei, aggiungendo che per far sì che si dedichi a questo prodotto televisivo, l'attrice è "costretta" a rinunciare al suo grande amore per il teatro.

"In ogni caso il successo di serie come Che Dio ci aiuti è saperle rinnovare", ha aggiunto Bernabei.