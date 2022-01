L'appuntamento con il Grande Fratello Vip torna in onda questo venerdì 7 gennaio su Canale 5. Una nuova puntata in diretta, condotta da Alfonso Signorini, che si preannuncia ricca di colpi di scena e di sorprese per i concorrenti che stanno portando avanti questo percorso. Occhi puntati in primis sulle diatribe di questi giorni che hanno visto Katia Ricciarelli al centro delle polemiche, con tanto di accuse di razzismo per delle frasi nei confronti di Lulù. Ebbene, questa sera, Signorini varcherà la soglia della porta rossa di Cinecittà per un colloquio diretto con i concorrenti.

Anticipazioni Grande Fratello Vip, nuova puntata del 7 gennaio 2022

Nel dettaglio, durate la puntata del daytime di questo venerdì 7 gennaio, Alfonso Signorini ha svelato le prime anticipazioni su quello che succederà nel corso dell'appuntamento serale.

Il conduttore ha confermato che si parlerà della querelle tra Katia Ricciarelli e Lulù Selassié, dopo che tra le due inquiline della casa di Cinecittà sono volate parole grosse e si sono ritrovate sul piede di guerra, l'una contro l'altra.

Il pubblico da casa sperava nella squalifica di Katia dopo i tanti scivoloni di queste settimane, ma il padrone di casa non ha fatto minimo cenno a questa ipotesi.

Alfonso Signorini rivela che entrerà nella casa del GF Vip 6

Al tempo stesso, però, Signorini ha svelato che questa sera lui stesso entrerà nella casa del GF Vip per avere un colloquio "faccia a faccia" con i concorrenti e per fare un discorso più ampio, guardandoli negli occhi.

Cosa succederà a questo punto? Ci saranno dei provvedimenti nei confronti di alcuni concorrenti di questa sesta edizione, che stanno portando avanti il loro percorso?

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

In attesa di scoprire i risvolti di questa situazione, le anticipazioni della nuova puntata serale del GF Vip di questo venerdì sera, rivelano che ci sarà spazio anche per il ritorno in casa di una delle protagoniste indiscusse della passata edizione.

Dayane Mello ritorna nella casa per una sorpresa: anticipazioni Grande Fratello Vip del 7 gennaio

Trattasi della modella e showgirl Dayane Mello, che questa sera varcherà la soglia della porta rossa di Cinecittà per fare una sorpresa alla sua amica Soleil Sorge, tra le protagoniste indiscusse di questa sesta edizione del reality show di Canale 5.

E poi ancora, nel corso della nuova puntata serale del GF Vip di questo venerdì 7 gennaio, ci sarà spazio anche per il risultato del televoto della settimana.

Il pubblico da casa dovrà decidere la propria preferita tra Soleil Sorge, Carmen Russo e Nathaly Caldonazzo. La più votata sarà immune dalle nuove nomination valide per la puntata del 10 gennaio 2022.