Arrivano puntuali le anticipazioni di Un posto al sole delle puntate 24-28 gennaio 2022 in onda su Rai 3 alle 20:45. Gli episodi possono poi essere rivisti in replica su RaiPlay. Tantissime le novità che cambieranno ogni dinamica della soap. La discesa nell'oblio di Fabrizio sarà repentina e drammatica, tanto da portarlo sul punto di compiere un gesto estremo. Ma non solo: Rosato, ormai fuori controllo, aggredirà la povera Marina. Nel frattempo, Clara sarà sempre più sotto pressione per i ricatti di Alberto. Patrizio cercherà di trovare un punto d'incontro con la ex ammettendo i suoi errori, ma si troverà davanti una Clara totalmente in balia delle manipolazioni di Palladini.

Un Posto al Sole anticipazioni dal 24 al 28 gennaio 2022

L'arrivo di Katia a Napoli ha portato un po' di spensieratezza a Nunzio che, tuttavia, non smette di creare problemi.

Nel frattempo, Roberto fa una proposta lavorativa molto allettante a Chiara, senza sapere che la ragazza nasconde un segreto che potrebbe cambiare ogni cosa.

Nei nuovi episodi di Upas, Silvia e Rossella avranno l'occasione di riavvicinarsi, ma non sarà facile per madre e figlia ritrovare la complicità di un tempo.

Il destino di Fabrizio appeso ad un filo

Le nuove anticipazioni di Un Posto al Sole svelano che Marina sarà sempre più preoccupata per lo stato di Fabrizio, caduto in uno stato depressivo alquanto preoccupante.

Fabrizio, in un moto d'ira, arriverà ad aggredire Marina, che si spaventerà moltissimo chiedendo aiuto a Filippo.

Rosato, ormai fuori controllo, si preparerà poi a compiere un gesto estremo.

Roberto sarà in ansia per l'incolumità di Marina e così le starà vicino, facendola riflettere sui suoi reali sentimenti e sul pericolo che sta correndo stando accanto a un uomo diventato pericoloso.

Patrizio prende una decisione inaspettata nelle nuove puntate di Upas

Le parole di Roberto faranno riflettere Marina che, nonostante sia stata aggredita da Fabrizio, non smetterà di stargli accanto. Le condizioni di Rosato cominceranno a migliorare lentamente, con grande sollievo di una sempre più stanca Giordano.

Nei prossimi episodi di Upas che andranno in onda dal 24 al 28 gennaio su Rai 3, Patrizio ammetterà i suoi errori e prenderà una decisone inaspettata.

Il giovane proverà ancora ad avvicinarsi a Clara, capendo quanto sia in difficoltà a causa delle continue manipolazioni e dei ricatti emotivi di Alberto.

Infine, Marina metterà Fabrizio di fronte a una scelta, essendosi resa conto di essere in balia di un uomo che evidentemente ha bisogno di aiuto. Roberto non perderà tempo per starle vicino, trascurando la gelosa Lara, che non la prenderà affatto bene.