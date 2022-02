Lea - Un nuovo giorno, fiction targata Rai 1 con protagonisti Anna Valle e Giorgio Pasotti, chiuderà i battenti il 1 marzo.

Stando alle anticipazioni, proprio nel momento in cui, Colomba e Castelli stavano per ritrovare un certo equilibrio, la notizia della gravidanza di Anna cambierà nuovamente il loro destino. Al contempo il giudice respingerà la loro richiesta per l'affido di Kolija, un piccolo paziente del loro reparto.

Arturo, intanto, soffrirà molto a causa della decisione di Lea di interrompere la loro storia e per questo deciderà di partire per un tour con un musicista.

L'uomo, però, incontrerà Anna per caso in ospedale, lei gli rivelerà qualcosa di sconvolgente, che potrebbe cambiare per sempre la sua vita.

Lea-un nuovo giorno, trama ultima puntata: Minerva soffre per la decisione di Castelli

Le anticipazioni dell'ultima puntata di Lea- un nuovo giorno, in onda martedì 1 marzo, svelano che Arturo starà male a causa della decisione di Lea di interrompere la loro relazione. Tuttavia Castelli sembra essere convinta della scelta che ha fatto, e soprattutto ancora innamorata del marito. A questo punto Arturo deciderà di partire per alcuni mesi in tournée per cercare di dimenticare la sua ex.

Un incontro fortuito con Anna potrebbe, però, cambiare le carte in tavola.

La dottoressa Gargano, infatti, gli racconterà qualcosa di importante, tanto da poter cambiare il corso della sua esistenza.

Finale di stagione di Lea: le condizioni di Viola peggiorano

Nel momento in cui le cose fra Lea e Marco sembrano andare per il verso giusto, la notizia della gravidanza di Anna rovinerà nuovamente tutto.

Tuttavia, i due non avranno modo di chiarirsi perché saranno allertati dal peggioramento delle condizioni di Viola. La ragazzina potrebbe rischiare di non farcela se non si sottopone immediatamente a un trapianto di rene.

Al contempo i giudici respingeranno la richiesta per l' affidamento di Kolija che Colomba e Castelli avevano presentato.

Lea, spoiler 1 marzo: Kolija torna a camminare

Le anticipazioni del finale di stagione di Lea-Un nuovo giorno preannunciano che Kolija, grazie all'aiuto delle protesi, tornerà a camminare. L'infermiera Castelli invierà una foto ai suoi genitori affidatari. La coppia, nel vederlo in foto, si pentirà di averlo abbandonato e deciderà di riaccoglierlo in famiglia.

Anna e Lea, intanto, si confrontano riguardo a ciò che è accaduto. Arturo, invece, ormai rassegnato, partirà per il suo tournée musicale. Marco teme di perdere nuovamente la moglie, tuttavia un colpo di scena potrebbe costringere i due a fare chiarezza e rimettere tutto in discussione.