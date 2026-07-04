Una storia segreta e tormentata tra Martina e Adriano farà sognare nelle prossime puntate de La Promessa: la passione sarà più forte di tutto, ma Jacobo continuerà ad essere presente.

Le anticipazioni rivelano che Martina sarà divisa tra il senso del dovere verso Jacobo e il grande amore che prova per Adriano. Quest'ultimo, rimasto solo senza Catalina, si lascerà andare tra le braccia di Martina, ma nessuno saprà dei loro sentimenti.

Un nuovo capitolo per Martina a La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che a breve tutto si capovolgerà al palazzo De Lujan.

Nelle puntate andate in onda, Martina ha già confidato a Curro e Angela che i suoi sentimenti per Jacobo si sono raffreddati. Presto il suo cuore tornerà a battere all'impazzata, ma non per il suo fidanzato. Tutto inizierà con la partenza di Catalina, costretta a lasciare Lujan dal barone de Valladares. La figlia di Alonso scomparirà da un giorno all'altro, lasciando ad Adriano solo una lettera di addio in cui spiega che si è allontanata per una sua scelta personale. Per il giovane conte sarà un durissimo colpo, ma potrà contare sull'aiuto di Martina che starà accanto a lui e ai suoi bambini come richiesto da Catalina nella lettera. L'amicizia tra Adriano e Martina si trasformerà in qualcosa di molto più profondo.

La grande passione e i sensi di colpa per Martina

Nelle prossime puntate de La Promessa, Martina e Adriano taceranno sui loro sentimenti, ma ad un certo punto sarà impossibile trattenere la passione. Nel frattempo, Jacobo continuerà ad essere il fidanzato di Martina e sarà sempre presente e disponibile per lei: i sensi di colpa saranno inevitabili. Martina e Adriano ammetteranno di amarsi, ma non potranno vivere la loro storia come vorrebbero. La cugina di Catalina si sentirà divisa tra la grande passione per Adriano e l'affetto per Jacobo che non le farà mancare nulla. Martina tenterà più volte di mettere fine alla relazione con Adriano e dopo diversi ritorni ci riuscirà. Nella quinta stagione in onda in Spagna, Martina sceglierà di restare con Jacobo pur non amandolo alla follia come ama Adriano. La passione, però, tornerà a bussare quando il marito di Catalina si ammalerà e Martina non riuscirà a mettere a tacere i suoi tormenti.