Marcello Messina, ex cavaliere di Uomini e donne, è tornato a parlare di Ida Platano che, in una delle recenti puntate del programma, ha versato ancora lacrime per l'ex Riccardo Guarnieri. A fronte di questo, proprio Marcelo si è detto convinto che la dama bresciana non abbia ancora dimenticato Guarnieri. Non sono mancate frecciate all'indirizzo di chi, negli ultimi periodi della sua permanenza nel programma, lo aveva continuamente attaccato, come Armando Incarnato.

Marcello Messina su Ida Platano: 'A lei manca Riccardo Guarnieri'

Marcello Messina ha rilasciato una nuova intervista a Uomini e donne Magazine, dove ha colto l'occasione per levarsi qualche sassolino dalla scarpe, in riferimento a Ida Platano.

Vedendo le ultime puntate andate in onda su Canale5, a detta di Marcello, la dama bresciana avrebbe avuto dei ripensamenti su se stessa. Anche per questo, secondo lui, Diego a suo tempo, aveva ragione nell'avere delle perplessità e quindi avrebbe fatto bene a tirarsi indietro e a non uscire con Ida dal programma. "Con il senno di poi è meglio così" ha confessato Marcello. All'ex cavaliere torinese infatti, non è sfuggito il fatto che, a distanza di poco tempo tempo dal momento in cui voleva uscire con Diego, Ida si è messa a piangere per l'ex Riccardo. Ecco perché al settimanale del programma Marcello su Ida dichiara: "A lei manca Riccardo Guarnieri".

Marcello su chi lo ha criticato a U&D: 'Non avevano tanto da insegnarmi'

Marcello Messina ha lasciato Uomini e donne già da divers tempo, dopo aver trovato l'amore fuori dal programma, ma di certo non ha dimenticato i pesanti attacchi ricevuti in studio. Attacchi arrivati non solo da Tina e Gianni ma anche da Ida, Gemma e Armando.

Ora Marcello, definisce chi lo attaccato una sorta di combriccola, persone che comunque non sono in grado di criticare: "Persone che che penso non abbiano tanto da insegnarmi". Come un fiume in piena, Marcello ha poi aggiunto che la fidanzata Viviana, è arrivata proprio nel momento per lui più difficile, dove veniva attaccato per qualunque cosa nello studio di Maria De Filippi.

Forse anche per i continui attacchi, non è uscito il lato più ironico e simpatico di lui.

L'ex U&D Marcello contro Armando: 'Io senza la sedia bianca vivo lo stesso'

Tra i suoi detrattori, c'era senz'altro Armando Incarnato che lo aveva preso di mira dopo l'interruzione della sua conoscenza con Ida. I fan di Uomini e donne ricorderanno certamente gli scontri tra i due che si protratti sino al momento in cui Marcello ha lasciato il programma. Proprio nel corso dell'intervista rilasciata al Magazine della trasmissione, Marcello senza tanti giri di parole, ha confessato di non sentire per nulla la mancanza di Armando.

Messina ricorda ancora l'ultimo scontro avuto con il cavaliere napoletano e non solo.

Ha pure fatto fatto notare come, da quando lui non c'è più, Armando è spesso e volentieri al centro dello studio. E qui parte la frecciata contro Incarnato, visto che Marcello si detto è convinto che il cavaliere non riesca a stare senza la seggiolina bianca del parterre Over: "A me se togli la sedia bianca vivo allo stesso modo", Armando invece, a detta di Marcello no.