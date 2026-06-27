Nelle episodi di Beautiful in onda dal 28 giugno al 4 luglio, Taylor e Brooke torneranno ad essere amiche in quanto entrambe concorderanno di non avere alcun motivo per farsi la guerra. Inoltre Steffy non avrà ancora superato il rapimento di Luna e risulterà essere ancora terrorizzata, mentre Taylor temerà che Hope possa nuovamente riavvicinarsi a Finnegan.

Taylor viene accolta calorosamente a casa Forrester

Steffy spiegherà a Hope che non sarà cancellata la sua linea di moda Hope for the Future, a patto però che lei non faccia più nessun errore con Finnegan.

Brooke sarà riconoscente per la professionalità della giovane Forrester e rivendicherà nello stesso tempo il suo ruolo all'interno della Forrester Creations, manifestando apertamente la sua avversione nei confronti di Taylor. Logan senior infatti considererà la dottoressa molto invadente.

Nel frattempo Hayes sarà accolta con molto calore a casa Forrester, ma la donna penserà sempre alla figlia e temerà che Hope non possa essere in grado di stare lontana da Finnegan. In tutto questo, Liam si recherà nella casa sulla scogliera e non crederà che la giovane Logan possa rubare i mariti agli altri, ma dello stesso parere non sarà Steffy.

Steffy contenta di poter contare sul sostegno di Taylor

Ridge saprà da Taylor che anche lei era presente a Montecarlo nei giorni in cui ha avuto il summit internazionale della moda e sarà dispiaciuto, perché poteva essere una occasione per stare insieme.

Intanto lo stilista proverà a convincere la dottoressa a rimanere a Los Angeles, ma lei manifesterà qualche dubbio sul fatto che Brooke potrebbe non essere contenta. Alla fine Hayes si confronterà con Logan senior e le dirà di volere solo stare vicina alla figlia. La bionda sarà sorpresa da queste parole e le chiederà di essere amiche. Taylor accetterà subito.

Nel frattempo Ridge e Steffy discuteranno sul ritorno in città di Hayes e la ragazza sarà felice di poter contare sul sostegno della madre. Nello stesso tempo però la moglie di Finnegan sarà turbata dal rapimento di Luna, evento non riuscirà a dimenticare.

Riepilogo delle puntate precedenti

Negli episodi in onda nelle settimane precedenti, Steffy e Carter hanno deciso di non chiudere la linea Hope for the Future.

Brooke ha cercato subito di capire il pensiero di Ridge sulla vicenda, al contrario di Taylor che ha preso le difese dell'ex marito e compreso le scelte della figlia.

Liam e Will, invece, hanno espresso il loro dispiacere per Bill in quanto ha scoperto di non avere più una figlia femmina.