Nelle prossime puntate di Forbidden fruit, Zeynep resterà profondamente turbata quando sorprenderà Alihan chiedere ad Ender di tornare a vivere con lui, convinta che tra i due ci sia un sentimento reale. La giovane interpreterà quel gesto come una prova d’amore, senza immaginare che in realtà il matrimonio è soltanto una mossa studiata da Alihan per vendicarsi di Halit.

Il matrimonio tra Alihan ed Ender

Alihan sposerà Ender e la cosa sconvolgerà Zeynep, anche perché, pochi giorni prima, le aveva fatto la proposta. Zeynep penserà che Alihan sia il solito donnaiolo che non vuole prendersi le sue responsabilità, ma la verità che si nasconde dietro la sua mossa è un'altra.

Ha sposato Ender solo per averla al suo fianco nella vendetta contro Halit.

Alihan avrebbe voluto dirle in tempo che si vuole vendicare di lui perché ha scoperto che è stato l'amante di sua madre, ma una serie di fortuite coincidenze gli hanno impedito di farlo.

Le tensioni in casa

Anche se non sarà un matrimonio basato sull'amore, per farlo sembrare tale, Ender si trasferirà a casa di Alihan. Nella loro quotidianità ci saranno diverse incombenze da affrontare, tra cui l'incidente stradale in cui Erim, con l'auto del padre, investirà una donna. Ender non riconoscerà suo figlio in quell'atteggiamento irresponsabile e riterrà Halit responsabile di tutto.

Vorrà chiedere la custodia del ragazzo, ma non sarà facile, però Alihan sarà pronto ad aiutarla, facendole a corredo una specifica richiesta: "Devi dirmi tutti i tuoi segreti, non voglio trovarmi davanti a delle sorprese in tribunale.

Ti ricordo che sei sempre la donna che è rimasta incinta di Halit quando lui era ancora sposato con mia sorella".

Lo scontro tra Alihan ed Ender

Ender si sentirà offesa per le parole pronunciate da Alihan, lo riterrà molto superficiale, così se ne andrà via di casa, raggiungendo suo fratello Caner. Quest'ultimo, da quando Ender si è trasferita da Alihan, si è spostato in un appartamento da solo che si trova proprio di fronte a quello di Zeynep.

Il nuovo fraintendimento di Zeynep

Alihan si sentirà in colpa per aver offeso Ender, così andrà subito a cercarla da Caner. Quando Ender aprirà la porta, Alihan le chiederà scusa. "Ti prego, torna a casa con me", dirà Alihan dispiaciuto, solo che in quel preciso istante Zeynep aprirà la porta di casa e lo sentirà dire quelle parole con in testa solo un pensiero: forse Alihan ama veramente Ender e il matrimonio non è proprio solo sulla carta.

Arrabbiata, Zeynep se ne andrà via sbattendo la porta e Alihan sarà dispiaciuto perché capirà che, anche a causa di questo gesto, si sta allontanando sempre di più dalla sua vita.