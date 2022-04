La puntata di Amici che è andata in onda sabato 16 aprile continua a far discutere i fan. Ancor prima di avere la certezza di essere l'eliminata del quinto serale, Carola ha dichiarato il suo amore a Luigi. Nel commentare le immagini del saluto tra i due allievi protagonisti della ventunesima edizione del talent show, alcuni spettatori hanno fatto notare che la redazione avrebbe tagliato la risposta del cantautore alle parole d'affetto della ballerina: c'è chi è certo che manchi una parte del dialogo tra i due ragazzi in casetta.

Aggiornamenti sulla 'coppia' di Amici

Sabato 16 aprile il serale di Amici ha perso una sua protagonista: Carola Puddu è uscita sconfitta da ballottaggio contro Dario Schirone ed è stata eliminata definitivamente.

Ancor prima di scoprire il verdetto della giuria, però, la ballerina ha regalato a fan e telespettatori del talent un momento di forte emozione: Carola ha preso da parte Luigi e gli ha confessato tutti i suoi sentimenti.

"Ti voglio tanto bene. Vorrei essere come te, che canti sempre come se fosse l'ultima volta. Forse avrei dovuto fare anch'io così" ha esordito la sarda nella dichiarazione d'amore che ha spiazzato il pubblico di Canale 5.

Di fronte al cantante al quale si è legata all'inizio del programma, la danzatrice ha ammesso: "Non avrei mai immaginato di potermi innamorare di te.

Non avendolo mai provato, non l'ho saputo gestire. Ma era soprattutto una cosa mentale" ha proseguito l'allieva.

Il silenzio del cantautore di Amici

La dichiarazione d'amore di Carola a Luigi è proseguita con una serie di complimenti della ragazza al compagno di classe, a partire da un "sei bello" fino ad arrivare a un bonario "sei stupido".

La ballerina di Amici poi ha cercato spesso il contatto fisico con il cantautore, tant'è che tra i due ci sono stati parecchi abbracci, carezze e sguardi di forte complicità.

Tra i moltissimi commenti che sono stati pubblicati sul web su questo momento romantico, spicca quello di un attento spettatore che ha una teoria tutta sua sulla mancata reazione di Strangis alle parole d'amore della giovane Puddu.

Se su Canale 5 non è stata trasmessa nessuna replica di Luigi alla notizia che Carola si è innamorata di lui, sui social network c'è chi è certo del fatto che manchino delle parti del dialogo tra i due ragazzi all'interno della casetta.

"Hanno palesemente tagliato la risposta di lui al discorso di Carola. Pronto redazione, c'è un taglio" si legge su Twitter in merito al silenzio dell'allievo alle bellissime confidenze della danzatrice classica.

Futuro incerto per i protagonisti di Amici

Sono giorni che i fan di Amici si chiedono come mai Luigi non abbia risposto alla dichiarazione d'amore di Carola. Il giovane, infatti, si è limitato a sorridere imbarazzato al discorso della compagna di classe, ma non le ha mai detto se ricambia oppure no i suoi sentimenti.

Una teoria che sta prendendo piede sui social network è quella secondo la quale Strangis avrebbe confidato a Puddu il suo pensiero su un loro eventuale futuro in coppia (positivo o negativo che sia), ma la redazione del talent show avrebbe estromesso questa parte del dialogo quando è stata montata la puntata del serale del 16 aprile.

Da quando ha lasciato la scuola, poi, la ballerina non fa altro che condividere o mettere "mi piace" a post creati dai fan per la "coppia", come se volesse confermare di essere pronta ad aspettare che Luigi termini l'esperienza su Canale 5 per capire insieme a lui se possono provare a frequentarsi nella vita di tutti i giorni oppure se tra loro non potrà mai esserci nulla di più di una tenera amicizia.