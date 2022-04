Mercoledì 13 aprile 2022 va in onda la puntata Il Paradiso delle Signore numero 148 su Rai 1 alle 15:55 e su RaiPlay on demand, salvo cambi di palinsesto. L'episodio può essere rivisto anche in replica. L'attenzione è tutta su Flavia, che sta mentendo a tutti per ottenere i soldi necessari a risanare il suo conto in banca, ormai in rosso da quando Jean Paul l'ha lasciata. La sua fidata complice è Fiorenza, con la quale ha ripassato il copione perfetto per far sì che Ferdinando caschi nel loro tranello: la sua malattia è molto grave e solo un intervento in America può salvarla.

Intervento ovviamente molto costoso. Ludovica non sa a cosa sta andando incontro ma, davanti alla cattiveria e all'avidità di sua madre, sceglierà di abbandonarla al suo destino.

Il Paradiso delle Signore 6 episodio 148 trama

Le anticipazioni della nuova puntata Il Paradiso delle Signore di mercoledì 13 aprile raccontano che Stefania sarà sempre più indecisa sul da farsi con Marco, che le ha confessato di essersi innamorato di lei. Ha promesso a Gemma di stare lontano dal suo ex, ma davvero è giusto rinunciare a un grande amore? Sono queste le parole che Gloria, che ha confortato la figlia con grande dolcezza.

Nel frattempo, Dante continua a tramare contro Vittorio, deciso a portare a termine la sua vendetta.

Beatrice, anche se accecata dall'amore per lui, comincia a sospettare qualcosa. Romagnoli, tuttavia, è un gran maestro a deviare le impressioni.

Umberto furioso con Flora

Nella nuova puntata Il Paradiso delle Signore di mercoledì, il commendatore si sentirà mancare la terra sotto i piedi. Umberto, per amore di Adelaide, ha allontanato Flora.

Nonostante ciò, continua a pensare a lei e non riesce a immaginare una vita senza la sua presenza: che cosa gli sta succedendo?

Flora è disperata e l'unica persona con la quale si è confidata è l'amica Ludovica, che le ha consigliato di lasciare Villa Guarnieri, ritenendo pericolosa la sua permanenza. Quando Umberto lo scopre va su tutte le furie e rimprovera la povera Ravasi, che si sentirà tremendamente in colpa, oltre che rifiutata dall'uomo che ama.

Marcello scopre la verità, spoiler Il Paradiso delle Signore 6

Finalmente Ludovica prende coraggio e confessa a Marcello che sua madre non è affatto malata. Barbieri vorrebbe aiutare la fidanzata economicamente, ma come fare con il suo stipendio da cameriere? Marcello si sentirà profondamente inadeguato e non farà altro che allontanarsi ancora di più da Ludovica.

Infine, nella puntata Il Paradiso delle Signore di mercoledì 13 aprile, Salvatore riuscirà a ritrovare l'anello di fidanzamento da consegnare ad Anna e tutto sembrerà procedere per il meglio. Almeno fino a ora.