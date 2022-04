Dario Schirone è un ballerino e allievo della ventunesima edizione di Amici. Presente nella scuola dai primi di ottobre, riesce a conquistare un banco dopo aver battuto Mirko Masia in una sfida. Appartiene alla squadra di Veronica Peparini e all'interno della scuola ha fatto parlare di sé per la sua amicizia con Giulia Stabile e per la sua storia d'amore con l'allieva cantante Sissi.

Qual è l'età di Dario Schirone? Carta d’identità

Nome e cognome: Dario Schirone

Luogo di nascita: Taranto

Data di nascita: 17 gennaio 2004

Età: 18 anni

Peso: informazione non disponibile

Altezza: 1 metro e 72 centimetri

Professione: ballerino

Segno zodiacale: Capricorno

Curiosità: ha un fratello maggiore di nome Domenico

Gli esordi di Dario Schirone

Dario Schirone è un ballerino di modern.

Nel suo passato artistico, prima di arrivare ad Amici, Dario ha già studiato e collaborato con Veronica Peparini e l'ex marito Fabrizio Prolli: su Youtube sono presenti dei video in cui Dario fa da assistente a Prolli durante alcuni stage di danza.

Veronica Peparini, invece, l'ha scelto per il corpo di ballo del video di Random e in più Giuliano Peparini, nel 2017, l'ha selezionato per partecipare ad alcuni suoi quadri durante il serale di Amici. Tutte queste collaborazioni hanno fatto abbastanza discutere il pubblico del talent: secondo alcuni potrebbe aver agevolato il ragazzo per il suo ingresso nella scuola.

Dario arriva ad Amici durante la puntata del 3 ottobre del 2021, dopo aver battuto Mirko Masia durante una sfida.

Viene ritenuto uno dei ballerini più talentuosi della scuola, al punto che Veronica Peparini gli ha consegnato la maglia dorata che gli permette di accedere alla fase serale.

Chi è la fidanzata di Dario Schirone?

Attualmente Dario è fidanzato con Sissi, allieva cantante della scuola di Amici. I due si sono avvicinati nonostante, secondo alcune indiscrezioni, fossero fidanzati con altre persone.

Tra i due nasce fin da subito una certa complicità: ufficializzano la loro unione e Dario decide di presentare Sissi ai genitori durante una videochiamata.

Dario Schirone su Instagram

Dario Schirone ha un profilo Instagram seguito da più di 86.000 follower, in cui racconta principalmente la sua carriera nel mondo della danza.

Alcuni post sono dedicati anche alla sua esperienza ad Amici.

Dario Schirone allievo della scuola di Amici 21

Dario Schirone fa il suo ingresso nella scuola il 3 ottobre del 2021. Fa parlare di sé non solo per le sue doti artistiche nel campo della danza, ma anche per la sua storia d'amore con Sissi.

A un certo punto il ragazzo non è stato presente ad alcune gare di ballo e il pubblico a casa ha pensato che Dario fosse in isolamento per via del Covid.

Nella puntata del 13 febbraio Dario è stato uno dei primi ammessi al serale di Amici 21.

Di seguito i principali episodi della sua avventura all’interno della scuola:

Dario Schirone, l'amicizia con Giulia Stabile e altre curiosità

Prima di entrare nella scuola, Dario era già amico della vincitrice di Amici 20 Giulia Stabile.

Il rapporto di amicizia viene confermato da alcuni video presenti su Instagram

Per Dario Schirone la passione per il mondo della danza nasce in tenera età anche grazie a Michael Jackson, per lui ha sempre rappresentato una fonte di ispirazione.

Ama tanto gli animali e ha un cane di nome Ugo.

Il video dei baci tra Dario e Sissi

La liaison tra Dario e Sissi strega il pubblico di Amici e i loro baci diventano virali sul web, al punto che solo su Youtube sfiorano le 300.000 visualizzazioni.