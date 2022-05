Alba Parietti ha trovato trovato l'amore a 60 anni: la nota showgirl avrebbe perso la testa per un manager romano. Alba ha confermato di essere impegnata nel corso di una sua recente ospitata a Storie italiane. La 60enne era presente in studio per dire la sua sulla chirurgia plastica, in quanto nota per essersi rifatta labbra e seno diversi anni fa. Eleonora Daniele ne ha approfittato per chiederle altro circa la sua vita privata. Premettendo che Alba non ha rivelato né il nome, né la professione del suo compagno, a venire incontro sono alcuni rumor che tuttavia hanno bisogno di ulteriori conferme.

Il fortunato risponderebbe al nome di Fabio Adami, avrebbe 55 anni, sarebbe estraneo al mondo dello spettacolo e sarebbe inoltre un appassionato di sport. Alba ha preferito non dire nulla sull'uomo, per alcune questioni delicate relative alla sua vita privata. Eppure, secondo le indiscrezioni, la relazione tra i due andrebbe avanti già da tempo. Secondo quanto informa Chi, l'attrice e opinionista avrebbe conosciuto Fabio durante una serata in compagnia di amici.

Alba Parietti avrebbe già presentato Fabio a suo figlio

Si parla di alcuni scatti che ritrarrebbero Alba Parietti e il presunto compagno Fabio Adami in momenti intimi. Da quel poco che si sa, l'uomo avrebbe 55 anni e lavorerebbe nell'area commerciale di Poste italiane.

Sembra che Alba abbia presentato il nuovo fidanzato al figlio Francesco Oppini. Al momento queste informazioni sono da prendere con le pinze in quanto la conduttrice tv non ha ufficializzato nulla al riguardo. Dopo la storia finita con Franco Oppini, Alba ha avuto altre storie: quella con il filosofo Stefano Bonaga, l'attore francese Christopher Lambert e anche con un nobile siciliano: il principe Giuseppe Lanza di Scalea, morto nel 2020.

Potrebbero presto sposarsi

Il sito di Dagospia descrive Alba Parietti e Fabio Adami come felici insieme e si parla già di un matrimonio a breve. Dal canto suo, il 55enne sarebbe padre di due figli e avrebbe due storie importanti alle spalle. Gli amici della coppia confermano come tra i due ci sia stato un colpo di fulmine. Almeno per il momento, Alba ha voluto tenere il massimo riserbo.

L'attrice ha dichiarato a Eleonora Daniele: "Preferisco da tanti anni che il mio privato, soprattutto se importante, rimanga privato". Nonostante le indiscrezioni abbiano proposto il presunto nome, professione e vita privata del fidanzato di Alba Parietti, la stessa ha specificato il motivo della sua scelta di non rivelare nulla riguardo a questa relazione, spiegando che il suo uomo starebbe affrontando questioni molto delicate relative alla sua vita privata.