Da settimane si rincorrono le voci su una possibile intesa tra Giulia e Simone, e il 22 febbraio la ballerina di Amici potrebbe averle alimentate involontariamente. La titolare della scuola non ha trattenuto l'emozione vedendo l'esame per il serale del compagno, e sui social c'è chi si è esposto per sostenere che tra i due ci sarebbe un rapporto speciale che potrebbe essere raccontato in uno dei prossimi daytime.

Il dettaglio che non è passato inosservato

Il 22 febbraio è andata in onda la puntata di Amici in cui Angie ha ottenuto la maglia del serale ed è stata l'unica di questa settimana.

A fare l'esame per provare ad accedere alla prossima fase del talent, però, è stato anche Simone. Prima che il ragazzo iniziasse la sua verifica, Maria De Filippi si è accorta che Giulia era in lacrime al banco e le ha chiesto il motivo.

"Sono troppo emozionata. Sono felice per lui, è come se ci fossi io lì", ha detto la ballerina con la voce rotta e gli occhi lucidi.

Veronica Peparini è intervenuta per dirsi felicissima del bel legame che hanno instaurato i suoi due allievi, e poi è cominciato l'esame che non ha avuto esito positivo.

I commenti del pubblico di Amici sui social

L'emozione di Giulia per l'esame di Simone ha colpito tutti, in particolare quei fan di Amici che da settimane stanno tenendo d'occhio i due per un eventuale frequentazione in corso.

"Ma si amano?", "Qui c'è palesemente un'amicizia speciale", "Questo rapporto va capito, diteci di più", "Che belli", "Mi sciolgo", "Questa love story la vuole anche Maria, che facciamo", "Indaghiamo su questa vicenda", "Lei è perdutamente innamorata", "C'è qualcosa sotto", "Stanno insieme o no? Ditecelo", si legge su X il 22 febbraio.

La bocciatura di Emanuel Lo

L'esame di Simone non è andato come sia lui che Giulia avrebbero voluto: Emanuel Lo, infatti, ha detto "no" al ballerino per due volte e Veronica Peparini si è arrabbiata molto.

"Lui è più bravo nella break dance, in altre coreografie non lo trovo credibile", ha detto l'insegnante di Amici per giustificare la sua bocciatura.

A meno di un mese dall'inizio del serale, dunque, ad essere promossi sono stati solamente Emiliano, Angie, Alex e Michele.