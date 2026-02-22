Il 22 febbraio è andata in onda la puntata di Amici che è stata registrata giovedì scorso, la 20^ di questa edizione. I telespettatori si sono accorti che in studio mancavano diversi allievi: Alessio e Kiara perché sono infortunati, Opi, Plasma e Caterina perché i loro insegnanti gli hanno preferito altre persone.

Tutti gli assenti del 20° speciale di Amici

La puntata di Amici che è stata trasmessa in tv il 22 febbraio è stata una delle ultime prima dell'inizio del serale, e diversi titolari non hanno potuto parteciparvi.

In settimana, infatti, i professori sono stati chiamati ad escludere alcuni loro allievi dalle gare del 20° speciale e queste sono state le loro decisioni finali: Rudy Zerbi ha lasciato a casa Caterina e Plasma, Anna Pettinelli ha optato per Opi.

I tre cantanti, dunque, oggi non erano in studio e nessuno ha accennato alla loro assenza perché questo meccanismo di esclusione va avanti da alcune settimane e chi segue il programma lo sa bene.

La squadra di Emanuel Lo a rischio

Il 22 febbraio in studio non si sono visti neppure Kiara e Alessio, ovvero gli unici due componenti del team capitanato da Emanuel Lo.

Il ballerino di hip-hop è fermo da circa tre settimane per un problema fisico mai precisato, invece la sua compagna di squadra è alla sua prima assenza da quando è entrata nella scuola.

Si dice che entrambi i titolari sarebbero infortunati, ma la produzione di Amici non si è ancora esposta in modo chiaro su cosa è successo e su quali sono i tempi di recupero.

Le critiche dei fan sui social

Quest'edizione di Amici sembra non convincere pienamente i telespettatori, e la conferma di ciò arriva dalle critiche che i fan rivolgono al programma e al cast tutte le settimane.

"Riccardo non è stato punito e Alessio non balla, non c'è nessun motivo per guardare la puntata di oggi", "Quest'anno non mi piace, non lo guardo", "Non spicca nessuno, soprattutto tra i cantanti", "Salto la puntata, non c'è niente di interessante", "I giudici scelti tra il pubblico, stiamo rasentando l'assurdo", "Non sanno più cosa inventarsi per attirare il pubblico, ma stanno fallendo", "Questa edizione fa acqua da tutte le parti", si legge su X in queste ore.