Gli ascolti tv di martedì 10 maggio vedono trionfare l'Eurovision Song Contest 2022. La prima semifinale dello show musicale più atteso dell'anno ha registrato degli ascolti a dir poco record nella fascia di prima serata di Rai 1, toccando il 27% di share.

Dati che hanno portato ad un vero e proprio crollo, nella stessa fascia oraria, per la rete ammiraglia Mediaset che si è fermata ad uno share irrisorio di poco superiore all'8% di share.

Trionfo per Eurovision Song Contest: ascolti tv 10 maggio 2022

Nel dettaglio, il verdetto ascolti di martedì 10 maggio vede trionfare la prima semifinale di Eurovision Song Contest, condotto da Laura Pausini, Mika e Alessandro Cattelan.

Lo show musicale trasmesso in diretta da Torino, è stato seguito in prima serata da una media di oltre 5,5 milioni di spettatori toccando uno share del 27% e picchi di oltre il 35% durante la messa in onda su Rai 1.

Un vero e proprio trionfo per il primo dei tre appuntamenti previsti con lo show: giovedì 12 maggio è in programma la seconda semifinale mentre sabato 14 maggio andrà in onda la finalissima dello show, che vedrà in gara anche il duo composto da Mahmood e Blanco, i quali rappresenteranno il nostro Paese.

Crolla Canale 5 contro Eurovision: flop in prime time per la rete Mediaset

Sempre in prime time, invece, crollano gli ascolti di Canale 5 che perde sonoramente la sfida contro l'evento musicale trasmesso su Rai 1.

La terza puntata della fiction Un'altra verità, ha registrato una media di appena 1,5 milioni di spettatori in prima serata, raggiungendo uno share pari all'8,70%.

Numeri decisamente irrisori, dato che la rete ammiraglia del Biscione è stata triplicata in termini auditel dalla semifinale di Eurovision Song Contest 2022.

Per quanto riguarda gli ascolti del daytime di ieri 10 maggio, da segnalare la buona tenuta di È sempre mezzogiorno, il programma condotto da Antonella Clerici, in onda eccezionalmente in replica per un malore della conduttrice.

Bene Clerici e Matano, cala Barbara d'Urso: ascolti tv 10 maggio 2022

La trasmissione ha ottenuto una media di oltre 1,6 milioni di spettatori conquistando uno share superiore al 16%.

A seguire, ottimi ascolti anche per La Vita in diretta condotta da Alberto Matano che ha raggiunto una media di quasi 1,8 milioni di spettatori in daytime portandosi al 19.90%.

Su Canale 5, invece, l'appuntamento con Mattino 5 arriva al 20% nella prima parte e al 19,08% nella seconda parte.

Pomeriggio 5 condotto da Barbara d'Urso, invece, si è fermato su una media di 1,3 milioni di spettatori pari al 15,20% mentre le repliche di Avanti un altro con Paolo Bonolis toccano il 18,30% e il 21,77% nella fascia preserale di Canale 5.