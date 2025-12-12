Cambio programmazione per la soap opera Io sono Farah nel palinsesto serale di Canale 5 del prossimo venerdì 19 dicembre 2025.

La serie turca con Demet Ozdemir subirà delle variazioni legate alla durata complessiva di messa in onda dato che, come riportato dalla Guida Tv ufficiale Mediaset, l'episodio finale verrà ulteriormente allungato fino ad arrivare all'1:00 di notte, quando poi ci sarà spazio per l'edizione notturna del Tg5.

Come cambia la programmazione di Io sono Farah di venerdì 19 dicembre

La programmazione serale di Canale 5 per venerdì 19 dicembre prevede ancora la messa in onda di Io sono Farah contro il gran finale del talent show The Voice Senior condotto da Antonella Clerici che, in queste settimane, ha registrato ascolti in continuo aumento fino a raggiungere la soglia dei 3,5 milioni e quasi il 25% di share.

Per coprire al meglio l'intera durata del talent show, Mediaset ha scelto di allungare ulteriormente la durata della serie turca nella fascia di prime time.

I nuovi episodi in programma venerdì 19 dicembre, infatti, saranno trasmessi in versione extra-large con messa in onda prevista fino all'1:00 di notte.

L'appuntamento con Io sono Farah si allunga in prime time il 19 dicembre

A differenza di quanto accadrà questo venerdì 12 dicembre, la soap opera con Demet Ozdemir si allungherà di circa 20 minuti rispetto al solito.

A seguire ci sarà spazio per la messa in onda dell'edizione serale del Tg 5 mentre nel daytime feriale, anche per tutta la prossima settimana di programmazione, sono previsti degli episodi mini della serie turca nello slot orario che va dalle 14:00 alle 14:10 circa in prima visione assoluta.

In attesa dei nuovi episodi serali di Io sono Farah, gli ascolti continuano a essere insoddisfacenti sia in prime time che nel daytime pomeridiano di Canale 5.

La soap opera Io sono Farah non brilla negli ascolti

Da questa settimana, infatti, Mediaset ha scelto di puntare sulla messa in onda degli episodi della soap anche per la fascia del primo pomeriggio, trasmettendoli a cuscinetto tra la fine di Beautiful e l'inizio di Forbidden Fruit.

Una strategia che, dal punto di vista Auditel, non sta funzionando benissimo dato che la serie con Demet Ozdemir si sta mantenendo sotto la soglia di 1,9 milioni di spettatori in daytime pari al 16% di share.

Numeri che hanno fatto calare anche la soap Beautiful, costretta a chiudere circa 10 minuti prima per lasciare spazio alla serie turca, con conseguente perdita di spettatori e media finale sotto i 2 milioni di telespettatori.

Situazione complicata anche in prime time, dove Io sono Farah si è fermata a 1,6 milioni con appena l'11% di share al debutto.