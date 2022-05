Fedez e Chiara Ferragni hanno organizzato a New York un mini party per i 67 anni di Donatella Versace. La stilista, sorella del compianto Gianni, ha apprezzato il gesto di Chiara e Fedez ringraziandoli sui social. Donatella ha proposto una foto in cui appare accanto al rapper e all'influencer davanti a una maestosa torta di compleanno. L'immagine è stata accompagnata dalla seguente didascalia in lingua inglese: "È davvero una sorpresa meravigliosa da parte vostra ragazzi". Marito e moglie hanno stupito Donatella poco prima di sfilare sul red carpet del Met Gala.

A causa di tale impegno, Fedez non ha potuto presenziare al concerto del 1° maggio a Roma.

Ferragnez: la sorpresa a Donatella per il suo compleanno

Donatella Versace, del tutto ignara dei preparativi per il suo compleanno, ha aperto la porta e ha trovato i suoi collaboratori più stretti assieme a Fedez e Chiara Ferragni. Per i 67 anni della stilista è stata preparata una splendida torta caratterizzata dal logo della Medusa, essere mitologico che simboleggia la casa di moda fondata dal fratello di Donatella, Gianni Versace, ucciso il 15 luglio 1997 a Miami da Andrew Phillip Cunanan. I presenti hanno gridato "Sorpresa!" applaudendo alla festeggiata.

La felicità di Donatella

Donatella Versace ha apprezzato molto la sorpresa per il suo genetliaco esclamando: "Che meraviglia!".

In seguito ha abbracciato Fedez e Chiara Ferragni posando assieme a loro per uno scatto. Donatella ha brindato assieme ai presenti con dello champagne, ma non c'è stato tempo di proseguire il party e la stilista è stata costretta a tornare al lavoro curando ulteriormente il look dei coniugi. Infine la neo 67enne ha dato la sua approvazione generando uno scroscio di applausi.

Un compleanno all'insegna della moda quello per Donatella Versace a New York. Dopo questo piccolo anticipo si è passati alla festa vera e propria svoltasi in un hotel di lusso di diciotto piani situato nel Meatpacking di Mahnattan.

I ringraziamenti a Chiara e Fedez su Instagram

Su Instagram Donatella Versace ha dichiarato di avere apprezzato il tempo speso a New York, ringraziando Fedez e Chiara Ferragni per il loro pensiero.

La stilista ha postato una foto in cui appare seduta, in compagnia di alcune modelle. L'immagine è corredata dalla seguente scritta in inglese: "Ho amato così tanto il mio tempo a New York, grazie a tutti per aver reso questo viaggio così speciale e un grazie a a Fedez e Chiara Ferragni per la sorpresa di compleanno". Chiara e Fedez hanno entrambi commentato il post con una serie di cuoricini. Tramite un altro commento, l'influencer ha inoltre aggiunto: "Grazie a te regina". Si ricorda come Fedez farà parte, assieme ad Ambra Angiolini, della giuria della nuova edizione di X Factor.