Dopo tre anni di storia d'amore, Fabio Fulco, attore italiano che ha recitato in diverse fiction di successo, sia sui canali Rai che in quelli Mediaset, ha deciso di sposare la sua Veronica Papa. Il lieto annuncio della coppia, che sta insieme dal 2019, è arrivato direttamente sui social, in particolare sull'account Instagram dell'attore italiano. Fulco, che era stato al centro di molte notizie di Gossip per la sua separazione da Cristina Chiabotto, ha fatto sapere che la sua amata Veronica ha risposto 'sì' alla proposta di matrimonio con una foto di coppia arricchita da uno sfondo che riprende Amalfi.

Dopo la gioia di aver dato al mondo Agnes (a giugno del 2021), la loro primogenita, la coppia nei prossimi mesi dunque celebrerà il lieto evento, anche se ancora non sono noti i dettagli sulle future nozze.

Fabio Fulco si sposa: l'annuncio sui social

Ci sarà dunque il matrimonio per Veronica Papa e Fabio Fulco. Come sempre più spesso succede, l'annuncio della lieta notizia è arrivata direttamente sui social, in particolare dall'account Instagram dell'attore, che ha pubblicato una foto di lui e Veronica mentre si baciano, con alle spalle una splendida vista di Amalfi.

Il primo piano mostra anche l'anello che Fulco ha regalato a Veronica durante la proposta di matrimonio, che leggendo la descrizione del post è stata ben accolta dalla mamma di Agnes.

''Dicono che se sogni una cosa piu di una volta, questa si avvererà di certo, ed io l'ho sognato tante volte. Ha detto sì'': questa la descrizione annessa al post di Fabio Fulco, che in poche ore ha ricevuto migliaia di like a centinaia di commenti di felicitazioni per i futuri sposi.

La storia d'amore tra Fabio Fulco e Veronica Papa

Quella tra Fabio Fulco e Veronica Papa non è una storia d'amore recente, infatti i due hanno iniziato ad avvicinarsi nel 2019, nonostante i circa 24 anni di età che li separano. Lei è una modella, ma anche imprenditrice che lavora nel mondo dell'abbigliamento, mentre lui di professione fa l'attore, e ha avuto anche ruoli importanti ne Il Paradiso delle Signore, Un posto al sole, Don Matteo, Le tre Rose di Eva e molte altre fiction italiane.

La relazione tra i due è stata sin da subito affiatata e anche molto seguita dai media per via anche della loro differenza d'età. Dopo 12 anni di rapporto con Cristina Chiabotto, Fulco ha deciso di dedicarsi alla sua Veronica, da cui ha avuto anche una bambina, Agnes, nel giugno del 2021.

Attualmente la coppia vive a Napoli, anche se in passa to i due hanno vissuto a Roma. Dopo la nascita della bimba, Fulco ha deciso di far crescere la figlia dove lui stesso ha vissuto e il suo nome deriva da una devozione per la santa che porta il nome di Agnes.