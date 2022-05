La settima stagione de Il Paradiso delle Signore aprirà i battenti a settembre sulla prima rete Rai e sulla piattaforma streaming RaiPlay. Le puntate finali della sesta stagione dello sceneggiato italiano sono state pregne di colpi di scena, specialmente quelli legati al ricatto orchestrato da Gemma Zanatta (Gaia Bavaro) nei confronti di Stefania Colombo (Grace Ambrose). La cavallerizza del Circolo, difatti, aveva messo la sorellastra dinanzi a una scelta obbligata: continuare a intrattenere una storia d'amore con Marco Di Sant'Erasmo (Moisè Curia) o proteggere, e quindi far evitare la possibile galera, alla madre Gloria Moreau (Lara Komar).

Sebbene la giovane Colombo avesse inizialmente preferito salvaguardare il genitore, quest'ultimo aveva invece deciso di sacrificarsi per la figlia, permettendole di coronare il suo sogno sentimentale, decidendo di costituirsi alla polizia. Le conseguenze dell'auto-denuncia da parte della capo commessa si vedranno ne Il Paradiso delle Signore 7, ma ciò che sembra più che plausibile è che l'eventuale galera di Gloria sarebbe una mazzata psicologica non indifferente per Stefania, la quale stava cominciando ad abituarsi nuovamente a tale figura genitoriale femminile.

Stefania potrebbe non sopportare di doversi nuovamente allontanare dalla madre

Stefania ha scoperto soltanto nella stagione appena conclusa della soap che Gloria è la madre che credeva deceduta.

Alla giovane Colombo, difatti, era sempre stato fatto credere che sua mamma fosse morta a causa di un'accusa di praticare aborti subita dalla stessa circa un ventennio prima. In quell'occasione, Moreau aveva preferito espatriare in Francia e fingersi passata a miglior vita, piuttosto che dire alla piccola Stefania come stessero davvero le cose.

Dopo aver letto una missiva scritta da Gloria, la figlia di Ezio (Massimo Poggio) era venuta a conoscenza della verità dopo circa venti anni e la sua reazione non era stata delle migliori. La Venere, piena di sentimenti contrastanti, aveva scelto di scappare, salvo poi ritrovare successivamente l'armonia col genitore.

La giovane Colombo potrebbe chiedere una pausa di riflessione a Marco

La riconciliazione tra Gloria e Stefania, in qualità di madre e figlia, è stato uno dei momenti più emozionanti dell'ultima stagione de Il Paradiso delle Signore e l'eventualità che le due debbano separarsi nuovamente non entusiasmerebbe nemmeno un po' i telespettatori.

Qualora Moreau dovesse finire dietro le sbarre, la meno gioiosa sarebbe senz'altro la figlia che dovrebbe fare i conti con una nuova separazione dal genitore. Se tale eventualità dovesse concretizzarsi e considerando il modo di affrontare tali situazioni da parte di Stefania, pare plausibile come la stessa possa chiedere a Marco una pausa di riflessione finché l'annosa questione legata a Gloria non rientri nei ranghi.

Il giovane Di Sant'Erasmo, per amore della sua fidanzata, potrebbe anche farsi da parte per il momento e, magari, far terminare prima possibile questa pausa di riflessione assumendo un costoso avvocato difensore per Gloria.