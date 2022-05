La sesta stagione de Il Paradiso delle Signore è terminata venerdì 29 aprile e c'è grande attesa per scoprire cosa succederà nelle prossime puntate della fiction di Rai 1. Le riprese dei nuovi episodi inizieranno lunedì 30 maggio e, al momento, sono trapelati indizi e dichiarazioni, da parte di alcuni attori, riguardo a ciò che verrà trasmesso sul piccolo schermo a settembre. Negli ultimi giorni, Desirée Noferini, che ha ricoperto il ruolo di Ada Manetti, potrebbe tornare nel cast. Infatti, l'interprete della truffatrice Lisa Conterno si è vista negli studi Videa, dove girano la soap.

Il Paradiso delle signore, Desirée Noferini negli studi della fiction: Ada Manetti potrebbe tornare

Desirée Noferini è una delle protagoniste di Un posto al sole. L'attrice, infatti, al momento, sta ricoprendo il ruolo di Virginia Rinaldi. Negli ultimi giorni, l'interprete di Ada Manetti è tornata sul set de Il Paradiso delle signore. Come trapelato dal suo profilo social, l'attrice, che ha lavorato nelle precedenti edizioni della fiction Rai, ha pubblicato alcune storie Instagram, mostrandosi negli studi romani Videa, dove vengono girate le scene esterne della soap opera con protagonista Vittorio Conti.

Il Paradiso delle signore: la truffatrice Lisa Conterno potrebbe tornare a vestire i panni di Ada Manetti

Come mai Desirée Noferini si è recata negli studi televisivi Videa? Al momento, non è chiaro se l'attrice abbia lasciato gli studi Rai di Napoli, dove è stata impegnata negli ultimi mesi, per ricoprire il ruolo della dottoressa Virginia Rinaldi, moglie di Riccardo Crovi.

L'attrice avrà lasciato il cast della soap partenopea per dedicarsi a nuovi progetti che la terranno lontano dal capoluogo campano? Desirée tornerà sul set de Il Paradiso delle signore per tornare a vestire i panni di Ada Manetti? Attualmente, non ci sono certezze sull'eventuale ritorno a Milano dell'ex truffatrice che aveva tentato di imbrogliare Vittorio Conti, facendogli credere di essere la sua sorellastra.

Il Paradiso delle signore 7: nuovi ingressi, qualche addio, Ada Manetti potrebbe tornare

Cosa bisogna aspettarsi nella settima stagione de Il Paradiso delle signore? L'unica cosa certa, al momento, è che Pietro Genuardi, che ricopre il ruolo di Armando Ferraris, sarà presente nel cast della fiction di Rai 1. L'attore, in una recente intervista televisiva, ha rivelato che nelle puntate che andranno in onda a settembre saranno presenti nuovi attori e qualche volto noto della soap opera andrà via. Qualcuno tornerà dal passato? Nell'ultima puntata della sesta stagione, Elena era tornata a Milano per partecipare alle nozze di Salvatore e Anna. Anche Ada Manetti rientrerà nel cast? Non resta che attendere il 30 maggio, quando inizieranno le riprese degli episodi che verranno trasmessi a settembre, dopo la pausa estiva, per sapere se Desirée Noferini tornerà a Milano.