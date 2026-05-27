La macchina produttiva de Il Paradiso delle Signore 11 è già in movimento e i fan della celebre soap di Rai 1 si chiedono quali personaggi torneranno nei nuovi episodi e chi, invece, potrebbe lasciare Milano definitivamente. Dopo il finale ricco di colpi di scena della decima stagione, il pubblico è curioso di conoscere il futuro dei protagonisti più amati.

In attesa delle conferme ufficiali della Rai, iniziano già a circolare indiscrezioni sui possibili ritorni, sugli addii e sui nuovi ingressi che potrebbero rivoluzionare le trame della prossima stagione.

Il Paradiso delle Signore 11: quando torna in onda

La nuova stagione de Il Paradiso delle Signore dovrebbe debuttare, salvo cambiamenti nel palinsesto, a settembre 2026 nella fascia pomeridiana di Rai 1. La soap continuerà ad accompagnare il pubblico dal lunedì al venerdì con nuovi intrecci sentimentali, segreti familiari e rivalità professionali ambientate nella Milano degli anni Sessanta.

Chi resta nel cast della nuova stagione

Tra i personaggi che con ogni probabilità continueranno a essere protagonisti nella stagione 11 ci sono diversi volti storici della soap.

La figura della contessa Adelaide continuerà ad avere un ruolo centrale nelle nuove trame. Il personaggio interpretato da Vanessa Gravina resta uno dei più amati dal pubblico grazie ai suoi intrighi sentimentali e alle dinamiche legate alla famiglia Guarnieri.

Roberto Farnesi ancora protagonista

Anche Umberto Guarnieri, interpretato da Roberto Farnesi, dovrebbe essere regolarmente presente nella nuova stagione. Il rapporto con Adelaide e le questioni economiche del Paradiso potrebbero occupare ancora una parte importante della narrazione.

Il pubblico spera di rivedere Marcello Barbieri, personaggio diventato ormai centrale negli ultimi anni. Le sue vicende sentimentali e professionali potrebbero evolversi ulteriormente, soprattutto dopo gli eventi del finale di stagione.

Chi potrebbe lasciare Il Paradiso delle Signore 11

Tra i personaggi che potrebbero lasciare definitivamente la soap nella stagione 11 c’è anche Marta Guarnieri. Il futuro della figlia di Umberto appare infatti sempre più incerto dopo gli ultimi sviluppi narrativi.

Secondo le indiscrezioni, gli autori starebbero valutando una possibile uscita di scena del personaggio, amatissimo dal pubblico. La storyline di Marta potrebbe infatti concludersi con una partenza da Milano, aprendo così nuovi equilibri all’interno della famiglia Guarnieri.

L’eventuale addio di Marta rappresenterebbe uno dei cambiamenti più importanti della nuova stagione de Il Paradiso delle Signore 11, soprattutto per le conseguenze che potrebbe avere sui rapporti con Umberto e sugli intrecci sentimentali ancora aperti.

Al momento non sono arrivate conferme ufficiali dalla produzione Rai, ma i fan temono che la presenza del personaggio possa ridursi drasticamente nei nuovi episodi.

Nuovi ingressi nel cast: cosa aspettarsi

La stagione 11 potrebbe introdurre nuovi personaggi pronti a creare tensioni e colpi di scena. Negli ultimi anni la soap ha spesso rinnovato parte del cast per mantenere alta l’attenzione del pubblico.

I nuovi arrivi potrebbero essere collegati sia al mondo del Paradiso sia alle famiglie più influenti di Milano, portando alla luce nuovi segreti e rivalità.

Le trame della nuova stagione

Le anticipazioni parlano di una stagione ricca di emozioni. Al centro delle nuove puntate potrebbero esserci: