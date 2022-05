Secondo le ultime anticipazioni delle repliche della prima stagione della soap opera italiana Il Paradiso delle signore, nelle puntate che andranno in onda la settimana prossima su Rai 1, da lunedì 16 a venerdì 20 maggio, Pietro Mori organizzerà una mostra per la famiglia di Andreina, ma il padre di quest'ultima vorrà allontanarla dall'uomo. Nel mentre, Vittorio corteggerà Teresa e i due si scambieranno anche un bacio, ma nonostante ciò Iorio riterrà l'uomo inaffidabile in ambito amoroso.

Nelle puntate in onda settimana prossima su Rai 1, al Paradiso si organizzerà una mostra per la famiglia di Andreina. Nel mentre però, il padre di quest'ultima vorrà cercare di allontanarla da Pietro, in quanto cercherà di mostrare la sua colpevolezza. Vittorio invece corteggerà Teresa senza mezzi termini e cercherà di coinvolgerla nell'allestimento della mostra.

Intanto, Mori lancerà una nuova iniziativa del Paradiso in occasione della festa della mamma. Allo stesso tempo, Vittorio su consiglio di Teresa, coinvolgerà anche la scuola dove insegna il fratello nel tentativo che i due possano riconciliarsi.

Poco dopo, Teresa confiderà alle sue amiche di essersi scambiata un bacio con Vittorio Conti, ma allo stesso tempo vorrà convincersi che non succederà più. In particolare, Iorio dirà che il pubblicitario non è il suo tipo, in quanto è un uomo inaffidabile in ambito amoroso, perché corteggia troppe donne contemporaneamente.

Invece, Pietro darà ai pubblicitari del grande magazzino una nuova missione, cioè quella di attirare nuovi clienti al Paradiso dopo le cinque.

Successivamente, l'aggressione che avrà subito Conti avvicinerà ulteriormente il giovane a Teresa Iorio. Proprio per questo motivo, il pubblicitario inviterà la Venere del Paradiso delle signore ad un appuntamento romantico.

Infine, Teresa cercherà di superare il brutto momento che ha passato a causa del suo ex fidanzato. Infatti, quest'ultimo ha tentato di violentarla e tutto ciò è stato evitato solo grazie al pronto intervento di Pietro Mori.

Intanto, Iorio sarà ancora divisa tra il proprietario del grande magazzino e Vittorio Conti. Ad un certo punto però Teresa e Pietro saranno sempre più vicini e ciò farà ingelosire non poco Andreina.