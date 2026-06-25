La nuova settimana a Palazzo Palladini è un vortice di decisioni irrevocabili, segreti che emergono quando meno te lo aspetti e rapporti messi a dura prova. Nelle puntate di Un posto al sole in onda dal 29 giugno al 3 luglio alle 20:50 su Rai 3, Stella arriva a un punto di rottura, Eduardo tenta di sottrarsi all’ennesima trappola, Damiano inciampa in una rivelazione che lo destabilizza, Rosa affronta il peso delle sue bugie, mentre Diego e Ida scivolano verso una distanza sempre più evidente. Intanto Jimmy sorprende chi gli sta accanto, Roberto incassa un duro colpo professionale e Rossella si ritrova davanti a un bivio che potrebbe ridisegnare il suo futuro.

Il piano di Grillo implode: Stella cede, Eduardo scappa, Damiano resta scioccato, Rosa crolla

Stella prova fino all’ultimo a far ragionare Angelo, ma la sua ostinazione la costringe a guardare in faccia la realtà: non può più seguirlo in un percorso che la sta distruggendo. La sua scelta, dolorosa ma inevitabile, segna un punto di non ritorno. Avvisato da Stella, Eduardo tenta di sottrarsi alla rete tesa da Grillo. Nel farlo, però, si imbatte in Damiano, che si ritrova davanti a una verità capace di ribaltare ogni certezza e incrinare equilibri già fragili. La fuga dei due manda in frantumi il piano di Grillo, che reagisce con furia cieca. Sentendosi tradito, Renda decide di chiudere ogni rapporto con Eduardo e valuta di raccontare tutto a Rosa, convinto che sia arrivato il momento di far emergere ciò che è stato taciuto.

Rosa, già schiacciata dal peso delle bugie dette a Clara, cerca conforto in Damiano, ma la tensione tra loro rischia di esplodere. Intanto Grillo, accecato dalla rabbia, punta Stella come bersaglio della sua vendetta.

Crisi sentimentali, inquietudini domestiche e nuove opportunità: Diego, Ida, Jimmy, Roberto e Rossella

Nel frattempo, Diego prova a convincersi che tra lui e Ida ci sia ancora spazio per ricucire, ma ogni tentativo finisce per scontrarsi con un pensiero fisso: quella leggerezza che aveva assaporato accanto a Lorenza gli manca più di quanto voglia ammettere. Ogni volta che la vede scambiare sorrisi o confidenze con Fausto, la gelosia gli monta addosso e il disagio si trasforma in irritazione, che inevitabilmente scarica proprio su Ida.

Raffaele osserva in silenzio, ma non gli serve molto per capire che la crepa tra i due ragazzi non è più una semplice incomprensione: qualcosa si è incrinato in profondità. Intanto Jimmy, nonostante il brillante risultato all’esame di terza media, sembra aver perso la sua solita vitalità. È distratto, spento, quasi scollegato da ciò che lo circonda. Questo atteggiamento insolitamente opaco mette in allarme Manuela e Niko, che iniziano a temere che dietro quel distacco si nasconda un malessere più serio. Sul fronte professionale, per Roberto arriva un colpo che non si aspettava: Ambra Mancini, la voce su cui aveva investito, decide di lasciare la sua emittente per approdare altrove. Una scelta che riaccende immediatamente la competizione con Michele, pronto a sottolineare la sconfitta del suo rivale storico con la consueta ironia pungente.

E mentre gli equilibri personali e lavorativi si agitano, per Rossella si apre una possibilità che potrebbe cambiare tutto: la partecipazione a un prestigioso congresso medico internazionale. Un’occasione che potrebbe spalancarle le porte di un’esperienza all’estero e dare una svolta alla sua carriera. Ma proprio quando il futuro sembra offrirle un salto in avanti, il legame con Nunzio rischia di trasformarsi in un ostacolo difficile da ignorare.