Su Facebook, Steve La Chance è stato protagonista di un duro sfogo. L'ex prof del talent show di Maria De Filippi ha sostenuto che certe persone non dovrebbero insegnare ai giovani se non sono in grado di farli lavorare sereni e tranquilli. La frecciatina del coreografo statunitense potrebbe essere rivolta all'ex collega Alessandra Celentano, attuale prof di Amici 21.

Le parole del coreografo

Steve La Chance in passato ha ricoperto il ruolo di insegnante di ballo ad Amici. Il diretto interessato, su Facebook, ha lanciato una stoccata ad una sua collega: "Certe persone non devono insegnare ai giovani in crescita".

Successivamente il 60enne ha fatto notare che per essere un'insegnante bisogna avere passione, perché si creano dei futuri ballerini. Sulla base di quanto dichiarato il noto coreografo ha rivelato che un professore ha il compito di aiutare il proprio allievo, facendolo lavorare in modo sereno e tranquillo. La Chance non ha usato mezzi termini: "Coreografare con danzatori già formati è facile".

L'ex docente di Amici è convinto che il mondo della danza è disciplina ma anche amore. Infine, il diretto interessato ha concluso con un affermazione: "Viva la danza".

Le ipotesi del web

L'ex prof di ballo di Amici non ha menzionato nessuno nel suo sfogo. Tuttavia, alcunu utenti hanno formulato la loro ipotesi.

Stando al pensiero di alcuni fan di Steve La Chance, il 60enne potrebbe avere lanciato una frecciatina ad Alessandra Celentano.

D'altronde la docente di Amici 21 è spesso finita al centro delle polemiche per i suoi metodi di insegnamento. Quest'anno la diretta interessata ha riservato numerose critiche a Serena, Dario e Nunzio: la prima non avrebbe l'aspetto fisico adatto, il secondo non sarebbe versatile mentre il terzo non eccellerebbe neanche nel suo stile (latino-americano).

Ovviamente, si tratta solo di supposizioni perché Steve La Chance non ha fatto nomi.

Amici 21: i sei finalisti

Domenica 15 maggio, su Canale 5, andrà in onda la finale di Amici 21.

Durante la semifinale del talent show di Maria De Filippi sono stati svelati i sei allievi che hanno avuto accesso alla finale. Per il circuito "danza", si contendono lo scettro Michele (allievo di Alessandra Celentano) e Serena (allieva di Raimondo Todaro).

Per quanto riguarda la categoria "canto", si sfideranno Luigi Strangis (allievo di Rudy Zerbi), Alex Wyse (allievo di Lorella Cuccarini), Albe (allievo di Anna Pettinelli) e Sissi (allieva di Lorella Cuccarini).

Veronica Peparini non è riuscita a portare neanche un ballerino alla finale di Amici 21: Dario Schirone infatti, è stato eliminato durante l'ottava puntata.