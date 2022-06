Nella soap opera Brave and Beautiful, nelle puntate in onda su Canale 5 dal 20 al 24 giugno, ci saranno diversi colpi di scena. In particolare si scoprirà che lo psicopatico Riza non è morto nell'incendio della nave ma che anzi ha rapito il figlio di Banu.

Cesur scopre che è stata Banu ad avvelenare Suhan

Brave and Beautiful si sta avvicina al finale di stagione. Molti ancora i colpi di scena a cui assistere ba i telespettatori di Canale 5. Negli episodi in onda sino a venerdì 24 giugno, ad esempio, Riza deciderà di non lasciare la Turchia e rimarrà a Korludag deciso a vendicarsi di Suhan e Cesur.

La cattiveria dell'uomo non avrà limiti, visto che sarà arrivato a rapire il piccolo Omer, figlio dell'avvocatessa Banu. Riza riuscirà quindi a tenere in pugno la donna e a farle dare tutto ciò che vuole. Tashin intanto, dopo aver scoperto della morte di Adalet, sembrerà inconsolabile e passerà molto tempo al cimitero. Qui intravede proprio Riza tra le tombe, ma quando lo racconterà a Korhan, il figlio crederà che sia frutto della sua immaginazione.

Cesur invece, scoprirà che sarà stata Banu ad avvelenare Suhan. Alemdaroğlu non vorrà crederci e per questo le tenderà una trappola per farla confessare

Banu confessa: Riza le ha rapito il figlio Omer

In Brave and Beautiful, Banu si troverà alla tenuta per far visita ai novelli sposi.

Cesur le chiederà notizie del piccolo Omer, dato che non lo avrà visto al matrimonio.

Banu inizialmente, gli farà credere che il figlio sarà in compagnia del padre, ma Cesur saprà che è una menzogna. A questo punto, Banu si vedrà costretta a confessare. E stata lei ad avvelenare Suhan, ma lo avrà fatto solo perché costretta da Riza che le avrà rapito il figlio.

A questo punto, sarà chiaro a tutti quanti, che lo psicopatico sarà ancora vivo e che non sarà morto nell'incendio della nave.

Intanto Cahide e Hulya, avranno una nuova discussione e si accuseranno a vicenda. Cahide parlerà con il procuratore e gli dirà che Hulya avrà ucciso il dottor Nefim.

Cesur riesce a liberare il figlio di Banu: anticipazioni Brave and Beautiful

Hulya finirà dunque in manette, ma non sarà la sola. La donna accuserà a sua volta Bulent di essere il responsabile del figlio Muzzafer. Anche per Bulent si apriranno le porte del carcere. Cahide invece, a fronte della confessione di Banu, presto tornerà libera. Cesur invece, pur essendo molto arrabbiato con Banu per quanto avrà fatto a Suhan, deciderà di aiutarla e, insieme al procuratore Serhat, studierà un piano per liberare il piccolo Omer.

I telespettatori di Brave and Beautiful tireranno un sospiro di sollievo quando Alemdaroğlu riuscirà a liberare il figlio di Banu. Anche se Riza sarà ancora libero e sempre più pericoloso.