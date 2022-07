Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera turca Terra amara, incentrata sulla vita e sul tormentato amore fra Zuleyha Yaman e Demir Akkaya nei pressi di Istanbul. Le nuove trame si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda in Italia dal 18 al 22 luglio 2022, tutti i giorni su Canale 5 a partire dalle ore 15:45.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sulla morte di Veli, sulla fuga di Zuleyha, sulla condanna a morte di Yilmaz, sulla tentata evasione di quest'ultimo e sul piano ideato da Sermin per avvelenare Zuleyha.

Yilmaz condannato a morte

Le anticipazioni di Terra amara ci segnalano che Hunkar ucciderà il ricattatore Veli per evitare che quest'ultimo in futuro possa venire a chiederle nuovamente soldi. Più tardi, offrirà a Gaffur del denaro in ricompensa per comprare dei terreni, rendendolo così felice da raccontare tutto a Saniye pur avendo promesso di non farlo.

Dopo essere tornata dal viaggio di nozze con Demir, Zuleyha chiederà a Gulten se Yilmaz le ha scritto, ma non ci saranno lettere ad attenderla. In carcere, infatti, tutte le missive scritte da Yilmaz vengono distrutte dal direttore della prigione, Cedvet, pagato da Hunkar. Nel frattempo, alla villa inizieranno a girare delle strani voci sulla gravidanza di Zuleyha e sulla possibilità che il figlio non possa non essere di Demir.

Quest'ultimo intuirà che la moglie non è felice e gli chiederà il perché. Gulten scoprirà che Yilmaz è stato condannato a morte e lo riferirà a Zuleyha che si sentirà presa in giro da Hunkar e Demir. Sconvolta, la giovane abbandonerà la tenuta con l'aiuto di Sabahattin per raggiungerà la prigione e vedere Yilmaz. Nel frattempo, Hunkar tenterà di tutto per bloccare il ricorso in appello del giovane in modo che venga condannato a morte.

Sermin tenta di avvelenare Zuleyha

Yilmaz studierà insieme a Suleyman un piano per fuggire dalla prigione. Più tardi, i due amici daranno il via al piano con l'accoltellamento di Yilmaz che verrà trasferito in ospedale dove fuggirà da una finestra. Dopo aver saputo della fuga di Zuleyha, Demir si metterà alla sua ricerca, trovandola in carcere.

Qui, l'uomo schiaffeggerà la moglie, colpevole di chiedere insistentemente di vedere Yilmaz. Più tardi, il giovane scoprirà che Yilmaz è fuggito e chiederà al comandante di trovarlo il prima possibile sotto gli occhi stupiti di Cengaver. Gelosa alla vista di un giradischi regalato da Demir a Zuleyha, Sermin si procurerà delle erbe da inserire nel dolce cremè caramelle per fare abortire Zuleyha.

Alla fine, il dolce verrà mangiato da Sabahattin che sarà condotto in ospedale e verrà sottoposto ad una lavanda gastrica. Yilmaz verrà ricondotto in prigione, mentre Gulten si convincerà che è stato ucciso. Sconvolta dal dolore di aver perso l'amato, si scaglierà contro Gaffur che la schiaffeggerà.