Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera turca Terra amara, incentrato sulla vita e le vicissitudini della coppia Zuleyha e Yilmaz che, costretti alla fuga, decidono di rifugiarsi a Cukurova nella provincia di Adana nel corso degli anni '70. Le nuove trame si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda in Italia dal 4 all'8 luglio 2022, tutti i giorni su Canale 5 a partire dalle ore 15:45.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sulla fuga di Zuleyha e Yilmaz, sul loro arrivo nella tenuta di Gaffur, sulla gelosia dei braccianti verso la coppia e sui dubbi di Hunkar nei confronti dei due innamorati.

Yilmaz salva Zuleyha

Le anticipazioni di Terra amara ci segnalano che Zuleyha, bella sarta di Istanbul, si innamorerà di Yilmaz, un meccanico impiegato nella bottega del padrino Ayhan. L'innamorato deciderà di fare una proposta di matrimonio alla fidanzata senza però riuscirci. Nel frattempo, il fratellastro di lei, grande giocatore d'azzardo, Veli, perderà al gioco e venderà la sorellastra a Naci come risarcimento per i suoi debiti. Una sera, Zuleyha verrà mandata con l'inganno a casa di Nigar, un complice di Naci. Poco prima che quest'ultimo tenti di abusare di lei, Yilmaz irromperà in casa dopo essere stato avvertito dalla moglie di Veli, Gulsum, finendo per uccidere Naci in una colluttazione.

Scioccati dall'accaduto, i due giovani si rifugeranno a casa di Ayhan che riuscirà a convincere Yilmaz a partire da solo, usando una falsa identità. Resasi conto dell'assenza del fidanzato, Zuleyha correrà alla stazione per ricongiungersi a lui, fuggendo insieme ad Adana.

Gullen si dichiara ad Yilmaz

Scesi dal treno, i due fidanzati si renderanno conto di essere stati derubati di tutti i loro possedimenti.

A quel punto, saranno costretti a vendere le loro fede per poter affittare una stanza per riposarsi. Nel frattempo, dallo stesso treno dei due giovani scenderà Demir, giunto sul posto per poter prendere un piccolo aereo e raggiungere la sua tenuta. Yilmaz verrà a sapere che Gaffur, un suo vecchio amico commilitone, sta cercando braccianti per le sue terre e cercherà di raggiungere la sua tenuta per ottenere un lavoro.

Dopo un lungo cammino, Yilmaz e Zuleyha arriveranno a destinazione, scoprendo che Gaffur è molto felice di vederli. Nella tenuta, i due giovani scopriranno che per poter restare devono partecipare al matrimonio civile collettivo imposto da Hunkar. Dopo aver visto l'impegno della coppia nel lavoro, i padroni gli offriranno delle mansioni con più responsabilità, facendo crescere la gelosia negli altri lavoratori. Nel corso della festa del matrimonio, Hunkar porterà una zuppa alla madre, scoprendo che non si trova in camera.

Gli abitanti della tenuta inizieranno le ricerche della donna fino a quando Yilmaz non si tufferà in un canale per salvarla. Il gesto aitante del giovane farà crescere ancora di più la rabbia di Gaffur, Saniye e Fadik.

Le ultime due tormenteranno così tanto Zuleyha da spingerla a volersene andare dalla tenuta. Saputo ciò, Gullen si sentirà libera di dichiarare il suo amore ad Yilmaz. Dopo aver scoperto che Zuleyha ed Yilmaz non sono fratelli, Hunkar si convincerà che loro due possono essere coinvolti con le persone che hanno sparato a suo marito Adnan. A quel punto, chiederà a Gaffur di indagare sui giovani. Il villaggio sarà invaso da un epidemia di Tifo che costringerà Demir ed Hunkar ad intervenire per aiutare la popolazione.