Continuano le vicende dei protagonisti della celebre soap un posto al sole. Nel corso della settimana che andrà dal 9 al 13 marzo, Alberto sarà tormentato dai sensi di colpa verso suo figlio, incapace di rinunciare ad Anna. Greta farà una richiesta a Ferri che scatenerà diverse conseguenze. Sabbiese infine si farà coinvolgere nuovamente in attività poco lecite.

L'ossessione di Alberto

Gianluca sarà sempre più felice della ritrovata sintonia con Anna mentre suo padre faticherà parecchio a stare lontano dall'amica di suo figlio, soprattutto dopo quanto inaspettatamente accaduto tra loro.

Alberto si ritroverà ad essere ossessionato dalla ragazza di suo figlio. Questo aumenterà i suoi sensi di colpa per quanto accaduto e per quello che sta provando per la misteriosa restauratrice. I due si ritroveranno nuovamente insieme e tra di loro questa volta accadrà l'irreparabile. Alberto profondamente scosso per il tradimento inflitto a suo figlio, e certo di essere la causa di un'ennesima delusione per lui, cercherà di sfogarsi con Luca ma nulla sarà così semplice. Molto probabilmente questo coinvolgimento di Alberto sarà un nuovo motivo di scontro tra padre e figlio, proprio quando tra loro le cose sembravano migliorare. Proprio mentre Alberto continuerà ad essere assalito da tanti sensi di colpa si inizierà a percepire che Anna potrebbe nascondere uno sconvolgente segreto.

La scelta di Diego

Diego, dopo aver chiesto a suo padre di trasferirsi momentaneamente con la sua compagna a casa Bruni, farà marcia indietro confessando a suo padre di non essere sicuro che questo cambiamento possa giovare al benessere di coppia. Raffaele però, deciso ad aiutare suo figlio a ritrovare la serenità con Ida, lo convincerà a trasferirsi nonostante anche lui non stia passando un momento sereno con Ornella. Mariella invece decisa a vendicarsi di Massaro continuerà a rispondere alle sue provocazioni sull'app di incontri. Salvatore, osservando il comportamento della collega, inizierà a percepire che Mariella si sta facendo coinvolgere troppo dalla vicenda.

Eduardo Sabbiese, nonostante i suoi buoni propositi, vivrà un nuovo momento di sconforto quando si renderà conto che nel quartiere viene continuamente additato come un criminale.

Questo episodio lo porterà a un duro e inevitabile scontro con la signora Poggi. Nonostante i suoi tentativi di rimediare, Sabbiese si lascerà attirare nuovamente da una situazione proibita, tradendo ancora la fiducia di sua moglie e di sua sorella.

Per Manuela non mancheranno le tensioni derivanti dall'avvicinarsi del giorno del suo matrimonio con Niko. Al contempo, un uomo misterioso si mostrerà pronto ad entrare nella sua vita e in quella della sua gemella. Anche per Ferri infine le cose non andranno meglio. Nonostante la buona notizia delle dimissioni di Greta, l'uomo verrà spiazzato proprio da una richiesta di quest'ultima. Per Roberto arriverà il momento di un nuovo e duro scontro con sua figlia che non porterà a nulla di positivo. Marina cercherà di mettere un po' di pace tra loro ma l'impresa risulterà estremamente complicata.