Tra i nomi di punta della nuova stagione televisiva targata Rai, spicca senz'altro quello di Mina Settembre, fiction giunta alla seconda stagione. Terminate le repliche del primo blocco di puntate, a partire dal prossimo 25 settembre torneranno in onda le vicende della frizzante assistente sociale.

Le nuove puntate non mancheranno di riservare colpi di scena, in grado di movimentare le trame. Stando alle prime anticipazioni trapelate, Olga, la madre di Mina, partirà per un lungo viaggio. Si assisterà, invece, all'arrivo di Rosa, interpretata da Marisa Laurito.

Si tratta della zia della protagonista, una figura bonaria, alla quale la giovane Settembre sembra essere particolarmente legata.

Mina Settembre 2 in onda dal 25/9 su Rai Uno

Mina Settembre, nata dalla penna di Maurizio De Giovanni, è una delle fiction più amate dal pubblico a casa. Difatti, considerando il successo della scorsa stagione, la rete non ha esitato a confermare la messa in onda delle nuove puntate. La seconda parte della fiction con Serena Rossi debutterà il prossimo 25 settembre sempre su Rai Uno, dando avvio alla stagione televisiva 2022-2023. Il pubblico avrà dunque modo di rivedere, non solo la protagonista, ma anche tutti gli altri personaggi che ruotano intorno alle vicende della dottoressa Settembre.

Mina Settembre, nuova stagione: Olga esce di scena

Nel corso della prima stagione il pubblico ha avuto modo di conoscere lo sfaccettato personaggio di Olga, la madre di Mina. La donna, apparentemente algida e disamorata, nascondeva numerose ferite, sopportate per il bene della figlia. Inoltre era dotata di un particolare senso dell'umorismo, in grado di conferire una vena comica alle vicende.

Tuttavia, stando alle anticipazioni riguardo i nuovi episodi, sembrerebbe che Olga, interpretata da Marina Confalone, uscirà di scena. La donna, infatti, deciderà di fare un viaggio in giro per il mondo, per riprendersi dai recenti eventi che l'hanno turbata non poco.

Nelle nuove puntate di Mina Settembre ci sarà Marisa Laurito

Uscita di scena Olga, Mina sembrerebbe rimanere senza una figura guida. Tuttavia non sarà così, dato che ben presto arriverà zia Rosa a darle sostegno. La new entry avrà il volto di Marisa Laurito, apprezzatissima interprete napoletana, assenta da una Serie TV da ben 11 anni. La zia Rosa sembrerebbe essere una donna accogliente e dolce, completamente diversa da Olga, che invece era piuttosto arcigna.

A quanto pare, però, Laurito non sarà la sola new entry di questa nuova stagione, dato che si assisterà all'ingresso in scena anche di Antonia Liskova, la quale interpreterà la nuova psicoterapeuta.