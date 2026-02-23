Nelle ultime puntate della soap turca Io sono Farah, Orhan Koşaner (Ali Sürmeli) minaccerà sia Farah Ersadi (Demet Özdemir) e Tahir Lekesiz (Engin Akyürek).

Behnam attua la sua vendetta contro Farah

Dopo aver unito le loro forze, Mehmet e Tahir riusciranno a far arrestare Ilyas. A quel punto, Orhan si farà vivo e farà rinvenire le impronte di Ilyas nell’arma con cui ha sparato Mehmet alla testa. Dopo aver dimostrato la sua innocenza con il ferimento del figlio adottivo Mehmet, Orhan diventerà consulente della polizia e stringerà un’alleanza con Behnam.

Quest’ultimo coglierà l'occasione per attuare la sua vendetta contro Farah, per averlo allontanato da loro figlio Kerim. In particolare, l'iraniano oltre a far ritrovare il cadavere di Ali Galip a Orhan, gli darà anche la scheggia di vetro che ha causato la morte del boss in cui ci saranno le impronte digitali di Farah.

Dopo essere stato messo alle strette da Behnam, Orhan costringerà Tahir a far evadere Ilyas dal carcere, dicendogli che altrimenti incastrerà Farah per l’omicidio di Ali Galip. Orhan non si farà affatto intimidire, quando Tahir gli dirà che anche sua figlia Gonul rischia l’arresto per il suo coinvolgimento con la scomparsa di Ali Galip.

Orhan obbliga Farah a curare tutti i suoi nemici

Le anticipazioni, dicono che Orhan metterà alle strette anche Farah. Nello specifico, quest’ultima crederà di fare colloquio un lavoro in ospedale, e in tale circostanza verrà obbligata da Orhan a salvare la vita a un uomo rimasto ferito da lui.

Infine, Orhan farà presente a Farah di dover continuare a curare i suoi nemici, all’oscuro di Tahir.

Riepilogo: Tahir e Mehmet hanno appreso di essere fratelli

Di recente, Behnam ha promesso a Mehmet di svelargli l’identità di suo fratello, ma in cambio gli ha ordinato di eliminare Tahir. Poco dopo, Mehmet ha preso in ostaggio Vera, e le ha chiesto se è stata lei a svelare a Behnam che lui ha un fratello. In seguito, Mehmet ha minacciato di uccidere Tahir, puntandogli contro la sua pistola.

La situazione è degenerata, quando l’ispettore è stato addirittura disposto a sacrificare la sua vita pur di salvare suo fratello. A evitare il peggio è stato l’arrivo di Vera, la quale ha finalmente rivelato a Mehmet e Tahir di essere fratelli. [VIDEO]