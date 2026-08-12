Le anticipazioni delle prossime puntate di Far Away, in onda su Canale 5, rivelano una svolta nel mistero sulla morte di Boran. Dopo aver creduto di aver individuato il responsabile dell'omicidio, Cihan e la sua famiglia crederanno di aver catturato il colpevole, ma la realtà si rivelerà ben diversa: la pista seguita fino a quel momento si scoprirà essere un depistaggio.

Spoiler Far Away: Nadim accusato, la vendetta di Kaya

Per diverso tempo, gli indizi porteranno la famiglia Albora a sospettare di Nadim. La situazione precipiterà quando si diffonderà la notizia che proprio lui viene indicato come l'assassino di Boran.

Kaya, accecato dalla rabbia per la morte del fratello, deciderà di affrontarlo con la forza e lo costringerà a salire in macchina con sé. Nonostante Nadim continui a proclamarsi innocente, sostenendo di non aver ucciso Boran e chiedendo di essere ascoltato, Kaya non gli crederà e tirerà dritto per la sua strada. Cihan cercherà in ogni modo di fermare Kaya, ma la situazione sfuggirà del tutto al suo controllo.

Il vero assassino di Boran è Ecmel

La svolta arriverà poco dopo. Hamada rivelerà alla famiglia che l'uomo appena catturato non è il vero responsabile e che la pista seguita fino a quel momento è stata creata ad arte per depistare le indagini.

Il vero assassino si rivelerà essere Ecmel, l'uomo già finito in passato al centro dei sospetti legati alla morte di Boran.

Nadim è innocente, il dramma di Kaya

La terribile scoperta avrà un impatto devastante su Kaya e Cihan. Kaya, che rischierà la vita e sfiorerà una tragedia pur di vendicare il fratello, si ritroverà distrutto dai sensi di colpa di fronte all'innocenza di Nadim.

Con le certezze crollate, Cihan sarà costretto a riaprire le indagini da capo. Smascherare Ecmel permetterà finalmente di capire chi ha manovrato i fili del depistaggio, segnando un punto di non ritorno destinato a stravolgere per sempre gli equilibri tra le famiglie.

Far Away va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:20 su Canale 5 ed è disponibile in streaming su Mediaset Infinity. Dal 24 agosto la soap cambia orario: il nuovo appuntamento quotidiano con le puntate viene anticipato alle 15:45.