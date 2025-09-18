A più di quattro mesi dalla fine della sua esperienza a Uomini e donne, Nadia Di Diodato ha rilasciato un’intervista a Che donna in cui ha toccato diversi argomenti. Le parole che hanno colpito maggiormente i fan, però, sono quelle usate per commentare le insistenti voci di crisi riguardanti Gianmarco Steri e Cristina Ferrara, oltre al parere pungente espresso sulla sua ex “rivale” in amore.

Il commento sui rumor del periodo

La scelta di Gianmarco a Uomini e donne risale a poco più di quattro mesi fa, e da allora molte cose sono cambiate.

Secondo le voci che circolano in rete, l'ex tronista sarebbe in una profonda crisi con Cristina, mentre Nadia si è fidanzata e lo ha ufficializzato sui social nei giorni scorsi.

In un'intervista che ha rilasciato di recente, Nadia ha confermato che ha trovato l'amore e poi ha detto la sua sui problemi che starebbero avendo Gianmarco e Cristina. Quando le è stato chiesto cosa pensa del fatto che i due sarebbero prossimi alla rottura, ha detto: "Me l'aspettavo. Tra loro c'era molta attrazione fisica, ma mentale no. Sembravano due quindicenni in preda agli ormoni, non erano in sintonia su nulla".

Le stoccate a Cristina dopo il programma

Quando le è stato ricordato che nelle ultime puntate di Uomini e donne si era avvicinata a Cristina, come a voler seppellire l'ascia di guerra in vista della scelta, Nadia ha chiarito: "Lì per lì è stata una cosa che ci ha rasserenato, ma con lei non mi sono mai trovata".

"La stimo perché è un paravento. Lei è una bella ragazza, ma è costruita. Lo pensavo prima e lo continuo a pensare ora", ha concluso l'ex corteggiatrice.

Ascoltando queste frecciatine, c'è chi ha provato nostalgia per gli scontri che le due giovani hanno avuto in studio pochi mesi fa: "Ha anche sparlato della sua antagonista durante U&D, mi sono tornate in mente le loro litigate. Quelle due ci hanno dato tutto".

Gianmarco e Cristina ancora in silenzio

Se oggi Nadia parla tranquillamente dell'esperienza a Uomini e donne e della delusione che ha provato quando non è stata scelta, Gianmarco e Cristina continuano a non commentare la loro attuale situazione personale.

Anche se da settimane non si parla d'altro di una crisi che presto potrebbe trasformarsi in una rottura definitiva, Steri e Ferrara sono in silenzio e non danno spiegazioni neppure ai tanti fan che li hanno seguiti e supportati durante e dopo la conclusione del trono.

Un fatto è che i due non si fanno vedere insieme da metà agosto, e c'è chi si aspetta da un giorno all'altro un'ospitata in studio per annunciare la fine della relazione.
