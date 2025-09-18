A più di quattro mesi dalla fine della sua esperienza a Uomini e donne, Nadia Di Diodato ha rilasciato un’intervista a Che donna in cui ha toccato diversi argomenti. Le parole che hanno colpito maggiormente i fan, però, sono quelle usate per commentare le insistenti voci di crisi riguardanti Gianmarco Steri e Cristina Ferrara, oltre al parere pungente espresso sulla sua ex “rivale” in amore.

Il commento sui rumor del periodo

La scelta di Gianmarco a Uomini e donne risale a poco più di quattro mesi fa, e da allora molte cose sono cambiate.

Secondo le voci che circolano in rete, l'ex tronista sarebbe in una profonda crisi con Cristina, mentre Nadia si è fidanzata e lo ha ufficializzato sui social nei giorni scorsi.

In un'intervista che ha rilasciato di recente, Nadia ha confermato che ha trovato l'amore e poi ha detto la sua sui problemi che starebbero avendo Gianmarco e Cristina. Quando le è stato chiesto cosa pensa del fatto che i due sarebbero prossimi alla rottura, ha detto: "Me l'aspettavo. Tra loro c'era molta attrazione fisica, ma mentale no. Sembravano due quindicenni in preda agli ormoni, non erano in sintonia su nulla".

Le stoccate a Cristina dopo il programma

Quando le è stato ricordato che nelle ultime puntate di Uomini e donne si era avvicinata a Cristina, come a voler seppellire l'ascia di guerra in vista della scelta, Nadia ha chiarito: "Lì per lì è stata una cosa che ci ha rasserenato, ma con lei non mi sono mai trovata".

"La stimo perché è un paravento. Lei è una bella ragazza, ma è costruita. Lo pensavo prima e lo continuo a pensare ora", ha concluso l'ex corteggiatrice.

Ascoltando queste frecciatine, c'è chi ha provato nostalgia per gli scontri che le due giovani hanno avuto in studio pochi mesi fa: "Ha anche sparlato della sua antagonista durante U&D, mi sono tornate in mente le loro litigate. Quelle due ci hanno dato tutto".

oddio nadia ha anche (s)parlato della sua antagonista durante ued mi sono ritornate in mente le loro litigate in centro studio in cui ci hanno dato tutto ! pic.twitter.com/Ccy1VTaPlw — valeria (@cmqvals) September 17, 2025

Gianmarco e Cristina ancora in silenzio

Se oggi Nadia parla tranquillamente dell'esperienza a Uomini e donne e della delusione che ha provato quando non è stata scelta, Gianmarco e Cristina continuano a non commentare la loro attuale situazione personale.

Anche se da settimane non si parla d'altro di una crisi che presto potrebbe trasformarsi in una rottura definitiva, Steri e Ferrara sono in silenzio e non danno spiegazioni neppure ai tanti fan che li hanno seguiti e supportati durante e dopo la conclusione del trono.

Un fatto è che i due non si fanno vedere insieme da metà agosto, e c'è chi si aspetta da un giorno all'altro un'ospitata in studio per annunciare la fine della relazione.