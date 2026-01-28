Elisabetta Gigante è una delle nuove protagoniste del trono over di Uomini e Donne, una dama che in poche puntate ha conquistato pubblico, opinionisti e cavalieri grazie al suo carattere energico e alla sua storia personale ancora in parte avvolta dal mistero. La sua recente frequentazione con Sebastiano e il suo temperamento deciso l’hanno resa una figura centrale nelle dinamiche del programma.

Chi è Elisabetta: la nuova dama che conquista il pubblico

Elisabetta è entrata nel parterre femminile del trono over come una presenza elegante, diretta e sorprendentemente carismatica.

Le prime informazioni emerse raccontano di una donna dinamica, schietta e con una forte personalità, capace di imporsi immediatamente nello studio. Secondo quanto riportato, Elisabetta arriva dall’Isola d’Elba ed è proprietaria di un panificio, un lavoro impegnativo che la costringe a svegliarsi all’alba ma che rappresenta per lei una grande soddisfazione professionale. Nonostante la sua riservatezza sulla vita privata, .la dama ha raccontato di essere single da tempo e di aver scelto Uomini e Donne per rimettersi in gioco e cercare un amore maturo e stabile. La sua spontaneità e la sua energia hanno subito attirato l’attenzione del pubblico, che in poche puntate l’ha eletta a nuova beniamina del trono over.

Il percorso nel programma: tra Sebastiano, discussioni e ovazioni del pubblico

Il suo ingresso nello studio ha coinciso con l’inizio di una frequentazione con Sebastiano Mignosa, cavaliere molto corteggiato. Tra i due è nata subito un’intesa vivace, fatta di entusiasmo ma anche di incomprensioni: Sebastiano, infatti, ha continuato a conoscere altre dame, smorzando l’entusiasmo iniziale di Elisabetta e portando a momenti di tensione in studio. Le sue reazioni schiette, le battute pungenti e la capacità di tenere testa ai cavalieri l’hanno resa una delle protagoniste più commentate delle ultime puntate. In più occasioni il pubblico le ha dedicato vere e proprie ovazioni, al punto che molti telespettatori hanno chiesto a Maria De Filippi di darle ancora più spazio o addirittura di considerarla per un futuro ruolo da tronista.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Elisabetta ha discusso con Gemma

Nelle precedenti puntate di Uomini e Donne andate in onda su Rai 1, Elisabetta è rimasta male per la mancata esclusiva di Sebastiano, che ha preferito conoscere anche un’altra signora dopo aver trascorso con lei dieci giorni. Intanto, Maria De Filippi si è mostrata particolarmente incuriosita dalla nuova dama del parterre over, rivolgendole alcune domande anche sulla sua vita privata. Elisabetta è intervenuta mentre Gemma e Mauro raccontavano come fosse andato il loro ultimo incontro, criticando la descrizione del bacio a stampo che la dama torinese si è scambiata con Mauro. A quel punto è nata una discussione tra Elisabetta e Gemma.