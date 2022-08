Le puntate di Un posto al sole stanno appassionando i telespettatori di Rai 3. Negli episodi che verranno trasmessi sul piccolo schermo da lunedì 8 a venerdì 12 agosto ci saranno importanti novità e colpi di scena per i protagonisti della fiction partenopea. A tal proposito, Silvana si lamenterà con Raffaele e gli confiderà la delusione per essere stata licenziata e qualcuno spierà la conversazione. Nel frattempo, l'ex domestica di Roberto scoprirà dal portiere che Ferri ha ingaggiato un'agenzia per sostituirla.

Silvana ha lavorato alle dipendenze di Roberto per tanti anni. Nelle recenti puntate di Un posto al sole, il personaggio della cameriera di casa Ferri ha avuto un ruolo centrale nelle vicende, perché ha avuto una discussione con Lara ed è stata accusata di avere rubato un anello. Martinelli, infatti, impaurita che la domestica potesse scoprire la sua finta gravidanza, l'ha fatta licenziare ingiustamente, inscenando un furto. Una volta perso il lavoro, la donna si era allontanata dall'appartamento dell'imprenditore e non si era saputo più nulla di lei. Negli episodi che andranno in onda in televisione fino a venerdì 12 agosto ci sarà un colpo di scena, perché Silvana tornerà e si recherà a Caffè Vulcano, dove incontrerà Raffaele.

Silvana non si è data pace per avere perso un impiego che aveva da anni. Il licenziamento ingiusto, infatti, aveva mandato in crisi la donna, che avrebbe voluto fare sentire le sue ragioni, ma non è stata ascoltata da Roberto. Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole che verranno trasmesse sul piccolo schermo fino al 12 agosto, rivelano che l'ex governante di casa Ferri si lamenterà con Raffaele.

In particolar modo, Silvana racconterà al portiere di Palazzo Palladini di essere stata incastrata da Lara. Inoltre, la cameriera non riuscirà a capire come il signor Ferri possa avere dubitato della sua onestà, ritenendola una ladra. Giordano, a quel punto, cercherà di consolare la donna.

Nel frattempo, Raffaele informerà l'ex cameriera di Roberto, che l'imprenditore ha contattato un'agenzia per sostituirla. La conversazione fra il portiere e la domestica, però, non rimarrà confidenziale. Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole, che andranno in onda da lunedì 8 a venerdì 12 agosto, rivelano che una donna spierà Raffaele e Silvana. La misteriosa signora, successivamente, si recherà a Palazzo Palladini e andrà a casa di Ferri, informandolo di essere stata mandata dall'agenzia. Durante il colloquio di lavoro, Roberto scoprirà che la candidata si chiama Lia Longhi. Al momento, non è chiaro se la nuova arrivata riuscirà ad essere assunta dall'imprenditore.

L'unica cosa certa, è che Lia si presenterà come una donna referenziata, che è in grado di risolvere ogni problema ed affrontare qualsiasi situazione. Attualmente, non è ancora stato svelato il ruolo che avrà Longhi all'interno della soap partenopea e chi possa averla mandata a Palazzo Palladini. Per scoprire quale mistero si celerà dietro alla signora che ha spiato Raffaele e Silvana a Caffè Vulcano, bisognerà attendere il mese di settembre, quando ricomincerà la nuova stagione, dopo la pausa estiva.