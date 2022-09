Rita Pomipili, conosciuta sul web come Rita Danza, è un'allieva dell'edizione 2022 di Amici. La ballerina è entrata nel team della maestra Alessandra Celentano.

Quanti anni ha Rita Pompili? Carta d'identità

Nome e cognome: Rita Pompili

Luogo di nascita: Padova

Data di nascita: 10 agosto 2001

Età: 21 anni

Peso: non disponibile

Altezza: non disponibile

Professione: ballerina

Segno zodiacale: Leone

La carriera artistica nel mondo della danza

Rita è conosciuta sui social con lo pseudonimo di Rita Danza e tra i suoi sogni ha sempre annoverato quello di lavorare insieme ad Alessandra Celentano.

Tra i vari stili di danza, infatti, predilige quello classico.

Durante il suo percorso di formazione è stata un'allieva dell'Accademia Step Danza e nel 2022 è stata una delle protagoniste del Pid - Premio Internazionale Danza della città di Rieti.

L'esperienza all'interno della scuola di Amici 22

Rita fa parte della classe di Amici 22: è tra i 19 allievi scelti dalla commissione durante la prima puntata del talent show, andata in onda su Canale 5 domenica 18 settembre. In passato non aveva mai provato a entrare nella scuola.

Dopo essersi esibita davanti alla commissione di ballo, Rita riesce a ottenere un banco e ad accoglierla nella propria squadra è la maestra Alessandra Celentano, suo idolo e punto di riferimento.

Rita Pompili è fidanzata?

Non è chiaro se l'allieva ballerina di Amici abbia un fidanzato, ma all'interno della scuola potrebbe già avere un corteggiatore. Proprio dopo essersi esibita davanti alla commissione di ballo, durante la prima puntata del talent show, ha ricevuto i complimenti da parte di un suo compagno, l’autore di Panamera Ndg, e in studio in alcuni hanno iniziato a sospettare che tra i due allievi possa esserci un flirt in corso.

Rita Pompili su Instagram

Rita Pompili ha un profilo Instagram seguito da 20.700 follower. Con post e storie racconta non solo le vicende della sua vita privata, ma anche di quella professionale.

Il video dell'esibizione di Rita ad Amici

La ballerina è riuscita a ottenere un banco ballando una coreografia sulle note di Young and Beautiful di Lana Del Rey.

La lettera al governatore Zaia durante la pandemia da Covid

Nel 2020 Rita si è fatta portavoce per i lavoratori del mondo della danza con il presidente della Regione Veneto Zaia, per aggiornarlo sulle difficoltà che il settore stava vivendo a causa della pandemia da Covid. Con le restrizioni previste per evitare il contagio, il settore della danza sportiva ha subito un notevole rallentamento, soprattutto in merito alle riaperture delle scuole. Con un lettera la ballerina ha tenuto a sottolineare quanto lo stop forzato abbia rischiato di mandare in fumo anni di studio e sacrifici.