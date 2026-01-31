Sono passate diverse settimane da quando Anna Pettinelli ha eliminato Flavia da Amici, e questa decisione ha portato anche all'allontanamento tra la giovane e il fidanzato Plasma. Secondo quanto si legge sul web in questi giorni, i due cantanti non starebbero più insieme da tempo: i fan della coppia, però, non credono a quest'indiscrezione e sperano in una smentita da parte della ragazza sui social.

La notizia che gela il pubblico di Amici

A poche ore dalla messa in onda della 17^ puntata di Amici, sul web si è sparsa una voce che ha lasciato tutti i fan senza parole.

La pagina X di Amici News, infatti, ha affermato con assoluta certezza che una coppia che è nata nel corso di quest'edizione del talent sarebbe "scoppiata".

"Flavia e Plasma si sono lasciati da circa tre settimane", si legge in rete in questi giorni.

I fan dei cantanti non vogliono credere a quest'indiscrezione, perlomeno finché almeno uno dei due non si esporrà per fare chiarezza a riguardo.

"Se vi fa comodo pensare che stanno ancora insieme, va bene. Ma siamo sicuri di quanto detto", è stata la pronta replica di chi ha diffuso questo gossip.

Le opinioni degli utenti di X

Chi si è affezionato a Flavia e Plasma seguendoli ad Amici, stenta a credere al fatto che si sarebbero lasciati subito dopo l'eliminazione di lei dal programma.

"Ma su quale base dicono questa cosa?", "Non sparate cavolate", "Perché si sarebbero dovuti lasciare? Solo perché è uscita lei?", "Io non ci credo", "Per me è fake", "Io sono tranquillissima su di loro", "Mi sento allucinata", "Su di loro ne dicono di ogni, ma pensassero a Maria Rosaria e Riccardo", "Non è vero dai", "Avete parlato con loro?", si legge su X in queste ore.

Plasma a rischio eliminazione

Nella giornata di ieri, 30 gennaio, si è registrata la puntata di Amici che il pubblico vedrà su Canale 5 il 1° febbraio.

Le anticipazioni del web svelano che Plasma non ha convinto i giudici della gara di canto ed è finito in sfida, proprio come Gard e i ballerini Giulia e Kiara.

La latinista Maria Rosaria, invece, ha perso la sfida contro Antonio ed è stata eliminata dal programma.

La maestra Celentano, infine, ha assegnato un banco al danzatore classico Nicola.