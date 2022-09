Prosegue su Rai 3 l'appuntamento della Serie TV italiana Un posto al sole, che viene trasmessa dal lunedì al venerdì con orario di inizio fissato alle ore 20:50. In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 26 a venerdì 30 settembre, gli inquirenti proseguiranno le indagini riguardanti l'avvelenamento di Roberto Ferri. Tra gli indagati ci sarà Lara, ma la donna negherà tutto. Inoltre Eugenio vorrà in ogni modo recuperare il rapporto con Viola, mentre Otello si opporrà ad Alberto Palladini nella costruzione della casa vacanze.

Aumentano i dissapori tra Niko e Micaela

Nella puntata di Un Posto al sole che sarà mandata in onda lunedì 26 settembre, andranno avanti le indagini su chi possa avere avvelenato Roberto. Filippo in sua assenza si occuperà della gestione dei cantieri. Intanto Viola e il marito saranno molto innamorati, ma dopo l'attentato subito i traumi saranno così forti da tenerli distanti. Raffaele opterà per chiedere una mano a Diego. Inoltre proseguiranno le divergenze tra Niko e Micaela in merito al piccolo Jimmy.

Nell'episodio di martedì 27 settembre, Eugenio sarà seriamente intenzionato a ripianare il proprio rapporto con la moglie e a tal proposito le proporrà di fare una vacanza insieme. Viola però lo spiazzerà, ponendolo di fronte a una scelta.

Nel frattempo Lara assumerà un atteggiamento strano che porterà gli inquirenti a sospettare di lei. In tutto questo il giovane avvocato Poggi e Micaela litigheranno sempre di più.

Alberto vuole portare avanti il progetto della casa vacanze

Secondo le anticipazioni televisive di mercoledì 28 settembre, la polizia interrogherà Lara per chiedere informazioni su quanto successo a Ferri, ma lei ribadirà di non avere fatto nulla.

Intanto Viola chiederà del tempo per poter superare quanto successo. Raffaele e Ornella confideranno che l'amore possa trionfare contro tutte le avversità. Inoltre Nunzio sarà in ansia per Chiara e chiederà un consiglio come comportarsi a Rossella. Riccardo però non sarà per nulla d'accordo.

Nella puntata di giovedì 29 settembre, Franco sarà preoccupato per Nunzio, in quanto prossimamente si terrà il processo vedrà coinvolta Chiara.

Nel frattempo proseguiranno gli scontri tra Petrone e il giovane Boschi e durante un loro litigio, incontreranno una persona sgradita. In tutto questo Alberto sarà propenso a portare a termine la casa vacanze per lui e Clara. A Palazzo Palladini tanti la penseranno diversamente da lui e in particolare una persona cercherà di opporsi in ogni modo.

Nunzio prende una scelta inaspettata

In base agli spoiler di venerdì 30 settembre, Nunzio eviterà che lui e Chiara vengano rapiti da dei delinquenti e ragionerà sul momento attuale. Per il giovane Boschi la situazione creatasi con Petrone è alquanto difficile da gestire, pertanto farà una scelta inattesa. Infine Otello sarà impegnato totalmente nella causa contro Palladini e proverà a impedire che venga costruita la casa vacanze.